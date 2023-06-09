https://sputniknews.com.tr/20230609/anadolu-efes-fenerbahce-macinin-hakemi-aytug-ekti-gorevini-biraktigini-acikladi-1072229437.html

Anadolu Efes-Fenerbahçe maçının hakemi Aytuğ Ekti görevi bıraktı

Anadolu Efes-Fenerbahçe maçının hakemi Aytuğ Ekti görevi bıraktı

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki yarı final 3. maçının ardından sezon sonuna kadar görev verilmeyeceği açıklanan hakem Aytuğ Ekti, hakemlik... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T16:07+0300

2023-06-09T16:07+0300

2023-06-09T16:12+0300

spor

anadolu efes

fenerbahçe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072229515_0:2:810:458_1920x0_80_0_0_8fa3ddf243793e71e66650ef6296a26c.jpg

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 97-91 mağlup ederek seride durumu 2-1’e getirmişti. Maçın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu, müsabaka hakemleri Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz ve Serdar Ünal'a sezon sonuna kadar maç verilmeyeceğini açıklamıştı.Bu gelişmenin ardından Aytuğ Ekti, hakemlik kariyerine nokta koyduğunu açıkladı."Türkiye Basketbol Federasyonu bünyesinde 30 yıldır hem yurt içi hem yurt dışı hakemliği yapan bir hakem olarak; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu play-off yarı final maçı olan Efes - Fenerbahçe karşılaşmasının bahsi geçen teknik hatalar sonucu bir tarafa hediye edilmesi yargısının Türkiye Basketbol Federasyonu'na aldırttığı 'hakemlerin sezon sonuna kadar dinlendirilmesi' kararını kınayarak reddettiğim için hakemlik mesleğine duyduğum saygı sebebiyle kariyerimi sonlandırdığımı kamuoyu bilgisine arz ederim. 'Maçın sonucuna tesir eden hakem kararı' ifadesi, karşılaşmalarda adil rekabet şartlarını sağlamakla görevli bizler için kabul edilemez olmakla birlikte Fenerbahçe Yönetimi tarafından ısrarla daha büyük ve caydırıcı yaptırımlar uygulanması talep edilmektedir. İşte tam bu noktada bu kararı verme önceliğim, bahsi geçen karşılaşmanın sonuçlarının teknik olarak belirlenmediği yargısına varılarak töhmet altında bırakılan hakemlik mesleğine olan saygımdır. 30 sene önce, atadan saygı duyarak seçtiğim hakemlik görevimi layıkıyla yerine getirmek için gösterdiğim özveri; hak ettiği şekilde son bulmadığı için üzgün, ama aynı zamanda gösterdiğim özveriye yakışır şekilde bir meslek grubunu bu töhmetten arındırma sorumluluğu hissindeyim. İnsanı etik değerler ve sportif ahlaki değerler ışığında, hakem arkadaşlarıma bundan sonra sorumlu oldukları federasyonlarına ve maçlarını yönetmekle mükellef oldukları takımlara kendilerini ve teknik kararlarını açıklamak zorunda olmadıkları, sadece Uluslararası Basketbol Kuralları'na tabi kalınan başarılı nice sezonlar diliyorum."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

anadolu efes, fenerbahçe