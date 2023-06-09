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AK Parti Grup Başkanvekili trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
AK Parti Grup Başkanvekili trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu hastaneye kaldırıldı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
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Afyonkarahisar'da AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu trafik kazası geçirdi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen büyükbaş hayvan yüklü TIR, Afyonkarahisar - Uşak kara yolu Çalışlar köyü yakınlarında devrilerek yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen TIR'daki büyükbaş hayvanlardan bir kısmı kara yoluna dağıldı. Ünal Özdemir (53) idaresindeki otomobil, kara yolunun yaklaşık 5 kilometre gerisindeki Karacaören kavşağında önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kazada otomobilde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (61) ve oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu (26) yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmuyor 112 Acil Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Yenişehirlioğlu ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazalar nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Afyonkarahisar - Uşak kara yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230607/aksarayda-egitim-ucagi-dustu-1072136432.html
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kaza, akp, hastane
kaza, akp, hastane

AK Parti Grup Başkanvekili trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı

06:18 09.06.2023
© AA / Mahir UçKaza
Kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AA / Mahir Uç
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu trafik kazası geçirdi.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen büyükbaş hayvan yüklü TIR, Afyonkarahisar - Uşak kara yolu Çalışlar köyü yakınlarında devrilerek yanmaya başladı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen TIR'daki büyükbaş hayvanlardan bir kısmı kara yoluna dağıldı.
Ünal Özdemir (53) idaresindeki otomobil, kara yolunun yaklaşık 5 kilometre gerisindeki Karacaören kavşağında önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı.
Kazada otomobilde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (61) ve oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu (26) yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmuyor

112 Acil Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Yenişehirlioğlu ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazalar nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Afyonkarahisar - Uşak kara yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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