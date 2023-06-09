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Abdulkadir Selvi 3 maddeyi yazdı: Mehmet Şimşek'in yol haritası
Abdulkadir Selvi 3 maddeyi yazdı: Mehmet Şimşek'in yol haritası
Abdulkadir Selvi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yol haritasını yazdı. Selvi ayrıca Şimşek'in yabancı finans kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T07:24+0300
2023-06-09T07:24+0300
politika
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine, daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek atandı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Ekonomide yeni dönemin yol haritası" başlıklı yazısında, Şimşek'in son söylemlerini değerlendirdi. "Zaten bu görevi üstlenmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2.5 saat süren bir brifing verdi" ifadelerini kullanan Selvi yazısında, Şimşek'in yol haritasını 3 madde ile yazdı. Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle: "Çünkü Mehmet Şimşek ne yapacağını biliyor. Zaten bu görevi üstlenmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2.5 saat süren bir brifing verdi. Kafası net. Bir yol haritası var. Bunu şöyle sıralamak mümkün: 1. Ekonomi yönetimini oluşturacakMerkez Bankası Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan’ın atanmasıyla bu süreç başlayacak. Merkez Bankası, “ekonominin kalecisi” olarak bilinir. Defansı aşsa da topun Merkez Bankası’ndan geçmemesi gerekir. O nedenle yeni ekonomi yönetiminde Merkez Bankası’na çok büyük bir görev düşüyor. 2. Ekonomi programı Mehmet Şimşek’in, 'Yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır' sözü tam da burada anlam kazanacak. Açıklanacak olan ekonomi programı ile yerli ve yabancı yatırımcı önünü görebilecek. 3. Yurtdışı yabancı sermaye Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetimini üstlenmesinden sonra 200 milyon doları aşkın para girişinin olması önemliydi. Piyasalar Şimşek yönetimine kredi açtı. Bu trendin artarak devam etmesi bekleniyor. Mehmet Şimşek ekonomi bürokrasisini düzenleyip ekonomiyle ilgili programını açıkladıktan bir süre sonra yabancı finans kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek."
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı

Abdulkadir Selvi 3 maddeyi yazdı: Mehmet Şimşek'in yol haritası

07:24 09.06.2023
© AAMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AA
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Abdulkadir Selvi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yol haritasını yazdı. Selvi ayrıca Şimşek'in yabancı finans kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine, daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek atandı.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Ekonomide yeni dönemin yol haritası" başlıklı yazısında, Şimşek'in son söylemlerini değerlendirdi.
"Zaten bu görevi üstlenmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2.5 saat süren bir brifing verdi" ifadelerini kullanan Selvi yazısında, Şimşek'in yol haritasını 3 madde ile yazdı. Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Çünkü Mehmet Şimşek ne yapacağını biliyor. Zaten bu görevi üstlenmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2.5 saat süren bir brifing verdi. Kafası net. Bir yol haritası var. Bunu şöyle sıralamak mümkün:
1. Ekonomi yönetimini oluşturacak
Merkez Bankası Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan’ın atanmasıyla bu süreç başlayacak. Merkez Bankası, “ekonominin kalecisi” olarak bilinir. Defansı aşsa da topun Merkez Bankası’ndan geçmemesi gerekir. O nedenle yeni ekonomi yönetiminde Merkez Bankası’na çok büyük bir görev düşüyor.
2. Ekonomi programı
Mehmet Şimşek’in, 'Yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır' sözü tam da burada anlam kazanacak. Açıklanacak olan ekonomi programı ile yerli ve yabancı yatırımcı önünü görebilecek.
3. Yurtdışı yabancı sermaye
Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetimini üstlenmesinden sonra 200 milyon doları aşkın para girişinin olması önemliydi. Piyasalar Şimşek yönetimine kredi açtı. Bu trendin artarak devam etmesi bekleniyor.
Mehmet Şimşek ekonomi bürokrasisini düzenleyip ekonomiyle ilgili programını açıkladıktan bir süre sonra yabancı finans kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek."
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
EKONOMİ
Nureddin Nebati'den 'Mehmet Şimşek' açıklaması: Kimsenin haddi değil
7 Haziran , 09:09
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