https://sputniknews.com.tr/20230609/ab-schengen-vizesi-basvurularina-ret-oranindaki-artis-turkiyeye-ozgu-degil-1072228734.html
AB: Schengen vizesi başvurularına ret oranındaki artış Türkiye'ye özgü değil
AB: Schengen vizesi başvurularına ret oranındaki artış Türkiye'ye özgü değil
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anita Hipper, Türkiye'den Şengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranındaki artışın, Türkiye'ye özgü bir durum... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T15:28+0300
2023-06-09T15:28+0300
2023-06-09T15:28+0300
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schengen
pasaport
avrupa birliği
vize
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Hipper, günlük basın toplantısında AA muhabirinin Türkiye'den Schengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranında artışın nedenleriyle ilgili sorusunu yanıtladı.Anita Hipper, "Açıkça söylemeliyim ki; bu anlamda Türkiye ile ilgili özel bir durum söz konusu değil." dedi.Hipper diğer yandan Kovid-19 salgını nedeniyle vize değerlendirme süreçlerinde gecikmelerin yaşandığını belirterek "Talep şimdilerde yeniden artıyor. Bu, bazen vize prosedürlerini de etkileyebilir. Ancak yeniden belirtmek isterim; bu, Türkiye'ye özgü bir durum değil." diye konuştu.Üye ülkelerin yetkisi dahilindeAB'nin sorunun çözümüne ilişkin herhangi bir girişimi olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine Hipper, vize değerlendirmelerinin her zaman bireysel bazda yapıldığını, üye ülkelerin sorumluluk ve yetki alanında olduğunu belirtti.Türkiye'deki misyonlar üzerinden 2022'de yapılan Şengen vizesi başvurularından yüzde 15'i reddedilirken bu oran, bu sene yüzde 50 civarına yükselmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230608/avrupa-komisyonundan-schengen-yaniti-turkiyenin-vize-basvurulari-durduruldu-mu-1072175163.html
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schengen, pasaport, avrupa birliği, vize, vize başvuru
schengen, pasaport, avrupa birliği, vize, vize başvuru
AB: Schengen vizesi başvurularına ret oranındaki artış Türkiye'ye özgü değil
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anita Hipper, Türkiye'den Şengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranındaki artışın, Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını söyledi.
Hipper, günlük basın toplantısında AA muhabirinin Türkiye'den Schengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranında artışın nedenleriyle ilgili sorusunu yanıtladı.
Anita Hipper, "Açıkça söylemeliyim ki; bu anlamda Türkiye ile ilgili özel bir durum söz konusu değil." dedi.
Hipper diğer yandan Kovid-19 salgını nedeniyle vize değerlendirme süreçlerinde gecikmelerin yaşandığını belirterek "Talep şimdilerde yeniden artıyor. Bu, bazen vize prosedürlerini de etkileyebilir. Ancak yeniden belirtmek isterim; bu, Türkiye'ye özgü bir durum değil." diye konuştu.
Üye ülkelerin yetkisi dahilinde
AB'nin sorunun çözümüne ilişkin herhangi bir girişimi olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine Hipper, vize değerlendirmelerinin her zaman bireysel bazda yapıldığını, üye ülkelerin sorumluluk ve yetki alanında olduğunu belirtti.
Türkiye'deki misyonlar üzerinden 2022'de yapılan Şengen vizesi başvurularından yüzde 15'i reddedilirken bu oran, bu sene yüzde 50 civarına yükselmişti.