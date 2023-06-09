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2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Manchester City-Inter maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Manchester City-Inter maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 22.00'de karşılaşacak. Finalde Manchester City ilk, Inter... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T12:21+0300
2023-06-09T12:21+0300
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manchester city, inter, atatürk olimpiyat stadı, ingiltere, uefa şampiyonlar ligi, fotoğraf, фото
manchester city, inter, atatürk olimpiyat stadı, ingiltere, uefa şampiyonlar ligi, fotoğraf, фото

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Manchester City-Inter maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

12:21 09.06.2023
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İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 22.00'de karşılaşacak. Finalde Manchester City ilk, Inter 4. şampiyonluğunu hedefliyor.
© AA / Harun UyanıkUEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında yarın İstanbul'da oynanacak finalde belli olacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak. Müsabaka, TV8 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Harun Uyanık
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında yarın İstanbul'da oynanacak finalde belli olacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak. Müsabaka, TV8 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak.
© AA / Mehmet Murat ÖnelUEFA, yaklaşık 72 bin taraftarın Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali takip edeceğini belirtti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın doğu tribününün arkasında sponsorlar ve VIP bileti olanlar için ağırlama alanları hazırlandı. Kuzey ve güney tribünlerinin yer aldığı bölümde ise taraftar alanları olacak. Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer alacak. Ayrıca final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalışacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Mehmet Murat Önel
UEFA, yaklaşık 72 bin taraftarın Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali takip edeceğini belirtti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın doğu tribününün arkasında sponsorlar ve VIP bileti olanlar için ağırlama alanları hazırlandı. Kuzey ve güney tribünlerinin yer aldığı bölümde ise taraftar alanları olacak. Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer alacak. Ayrıca final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalışacak.
© AA / Harun UyanıkAvrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak iki takımın mücadelesi öncesi UEFA'nın maç sayfasında yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde: Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Erling Haaland Inter: Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko
UEFA Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Harun Uyanık
Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak iki takımın mücadelesi öncesi UEFA'nın maç sayfasında yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde: Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Erling Haaland Inter: Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko
© AA / Berk Özkan'Devler Ligi' finalinde Manchester City ilk, Inter 4. şampiyonluğunu hedefliyor. İlk finaline 2020-2021 sezonunda Chelsea'ye karşı çıkan Manchester City, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Inter ise 1963-1964 sezonunda Real Madrid'i 3-1, 1964-1965 sezonunda Benfica'yı 1-0, 2009-2010 sezonunda Bayern Münih'i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. İtalya ekibi, 1966-1967 sezonunda Celtic'e 2-1, 1971-1972 sezonunda Ajax'a 2-0 kaybederek kupanın bir adım uzağında kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Berk Özkan
'Devler Ligi' finalinde Manchester City ilk, Inter 4. şampiyonluğunu hedefliyor. İlk finaline 2020-2021 sezonunda Chelsea'ye karşı çıkan Manchester City, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Inter ise 1963-1964 sezonunda Real Madrid'i 3-1, 1964-1965 sezonunda Benfica'yı 1-0, 2009-2010 sezonunda Bayern Münih'i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. İtalya ekibi, 1966-1967 sezonunda Celtic'e 2-1, 1971-1972 sezonunda Ajax'a 2-0 kaybederek kupanın bir adım uzağında kaldı.
© AA / Berk ÖzkanUEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak final maçında karşılaşacak İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımları, İstanbul'a geldi. Ülkelerinden kalkan özel uçaklarla İstanbul Havalimanı'na yarım saat arayla ulaşan takımlar, konaklayacakları otellere geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Berk Özkan
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak final maçında karşılaşacak İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımları, İstanbul'a geldi. Ülkelerinden kalkan özel uçaklarla İstanbul Havalimanı'na yarım saat arayla ulaşan takımlar, konaklayacakları otellere geçti.
© AA / Emrah YorulmazUEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere'nin Manchester City takımıyla karşılaşacak İtalyan kulübü Inter, 13 yıl sonra ilk, tarihinde 4. kez kupaya uzanmaya çalışacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye
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© AA / Emrah Yorulmaz
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere'nin Manchester City takımıyla karşılaşacak İtalyan kulübü Inter, 13 yıl sonra ilk, tarihinde 4. kez kupaya uzanmaya çalışacak.
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