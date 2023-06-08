https://sputniknews.com.tr/20230608/yabani-geyik-ve-tavus-kuslari-besleyen-kisi-hakkinda-adli-islem-yapildi-1072170693.html

Yabani geyik ve tavus kuşları besleyen kişi hakkında adli işlem yapıldı

Yabani geyik ve tavus kuşları besleyen kişi hakkında adli işlem yapıldı

Silivri'de ikamette bakılması yasak olan 12 yabani geyik ile 6 tavus kuşunu besleyen kişi hakkında adli işlem yapıldı. 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T11:33+0300

2023-06-08T11:33+0300

2023-06-08T11:33+0300

yaşam

türkiye

istanbul

kaçakçı

yasak

yabani hayvanlar

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik çalışma yaptı.Çalışma kapsamında, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında ikamette beslenmesi yasak olan tabiat canlılarının Silivri'deki bir adreste açık alanda bakıldığını tespit etti.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir şüpheliyi yakalarken 12 yabani geyik ile 6 tavus kuşunun burada bakıldığını belirledi.Şüpheli hakkında adli işlem yapılırken tabiat canlıları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230606/spkdan-3-kisiye-6-ay-gecici-islem-yasagi-karari-1072109396.html

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türkiye, istanbul, kaçakçı, yasak, yabani hayvanlar