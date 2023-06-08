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https://sputniknews.com.tr/20230608/yabani-geyik-ve-tavus-kuslari-besleyen-kisi-hakkinda-adli-islem-yapildi-1072170693.html
Yabani geyik ve tavus kuşları besleyen kişi hakkında adli işlem yapıldı
Yabani geyik ve tavus kuşları besleyen kişi hakkında adli işlem yapıldı
Silivri'de ikamette bakılması yasak olan 12 yabani geyik ile 6 tavus kuşunu besleyen kişi hakkında adli işlem yapıldı. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
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yasak
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik çalışma yaptı.Çalışma kapsamında, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında ikamette beslenmesi yasak olan tabiat canlılarının Silivri'deki bir adreste açık alanda bakıldığını tespit etti.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir şüpheliyi yakalarken 12 yabani geyik ile 6 tavus kuşunun burada bakıldığını belirledi.Şüpheli hakkında adli işlem yapılırken tabiat canlıları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230606/spkdan-3-kisiye-6-ay-gecici-islem-yasagi-karari-1072109396.html
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türkiye, istanbul, kaçakçı, yasak, yabani hayvanlar
türkiye, istanbul, kaçakçı, yasak, yabani hayvanlar

Yabani geyik ve tavus kuşları besleyen kişi hakkında adli işlem yapıldı

11:33 08.06.2023
© İHA / SADIK KAHRAMANİstanbul'da yabani geyik ve tavus kuşları besleyen kişi hakkında adli işlem yapıldı
İstanbul'da yabani geyik ve tavus kuşları besleyen kişi hakkında adli işlem yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© İHA / SADIK KAHRAMAN
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Silivri'de ikamette bakılması yasak olan 12 yabani geyik ile 6 tavus kuşunu besleyen kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında ikamette beslenmesi yasak olan tabiat canlılarının Silivri'deki bir adreste açık alanda bakıldığını tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir şüpheliyi yakalarken 12 yabani geyik ile 6 tavus kuşunun burada bakıldığını belirledi.
Şüpheli hakkında adli işlem yapılırken tabiat canlıları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
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