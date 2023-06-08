https://sputniknews.com.tr/20230608/venezuella-devlet-baskani-madurodan-turkiye-ve-suudi-arabistan-ziyareti-mesaji-1072162160.html

Venezüella Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye ve Suudi Arabistan ziyareti mesajı

Venezüella Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye ve Suudi Arabistan ziyareti mesajı

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye ve Suudi Arabistan ziyaretlerinin 'son derece başarılı' geçtiğini belirtti. 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T04:36+0300

2023-06-08T04:36+0300

2023-06-08T04:36+0300

dünya

nicolas maduro

venezüella

türkiye

suudi arabistan

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Sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile çektirdiği fotoğrafları paylaşan Maduro, Venezüella'nın Türkiye ve Suudi Arabistan ile kurduğu sağlam işbirliği konularının başarıyla yürütüldüğünü vurguladı.Maduro, "Türkiye ve Suudi Arabistan gibi dost ülkelerdeki uluslararası çalışma gündemimiz tam bir başarıya ulaşmış, stratejik alanlarda sağlam, karşılıklı yardım ve alışveriş köprüleri kurmamızı sağlamıştır. Yeni dünyanın birliği ve işbirliğinde kararlı olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Göreve Başlama Töreni'ne katılmasının ardından dün Veliaht Prens Bin Selman ile Cidde'deki Selam Sarayı'nda bir araya gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230606/madurodan-erdogan-fotografli-yeni-paylasim-yeni-dunyanin-birligi-ve-isbirliginde-saglam-duruyoruz-1072102243.html

venezüella

suudi arabistan

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