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Venezüella Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye ve Suudi Arabistan ziyareti mesajı
Venezüella Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye ve Suudi Arabistan ziyareti mesajı
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye ve Suudi Arabistan ziyaretlerinin 'son derece başarılı' geçtiğini belirtti. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T04:36+0300
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dünya
nicolas maduro
venezüella
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suudi arabistan
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Sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile çektirdiği fotoğrafları paylaşan Maduro, Venezüella'nın Türkiye ve Suudi Arabistan ile kurduğu sağlam işbirliği konularının başarıyla yürütüldüğünü vurguladı.Maduro, "Türkiye ve Suudi Arabistan gibi dost ülkelerdeki uluslararası çalışma gündemimiz tam bir başarıya ulaşmış, stratejik alanlarda sağlam, karşılıklı yardım ve alışveriş köprüleri kurmamızı sağlamıştır. Yeni dünyanın birliği ve işbirliğinde kararlı olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Göreve Başlama Töreni'ne katılmasının ardından dün Veliaht Prens Bin Selman ile Cidde'deki Selam Sarayı'nda bir araya gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230606/madurodan-erdogan-fotografli-yeni-paylasim-yeni-dunyanin-birligi-ve-isbirliginde-saglam-duruyoruz-1072102243.html
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nicolas maduro, venezüella, türkiye, suudi arabistan

Venezüella Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye ve Suudi Arabistan ziyareti mesajı

04:36 08.06.2023
© Sputnik / Alexei DruzhininNicolas Maduro
Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© Sputnik / Alexei Druzhinin
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye ve Suudi Arabistan ziyaretlerinin 'son derece başarılı' geçtiğini belirtti.
Sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile çektirdiği fotoğrafları paylaşan Maduro, Venezüella'nın Türkiye ve Suudi Arabistan ile kurduğu sağlam işbirliği konularının başarıyla yürütüldüğünü vurguladı.
Maduro, "Türkiye ve Suudi Arabistan gibi dost ülkelerdeki uluslararası çalışma gündemimiz tam bir başarıya ulaşmış, stratejik alanlarda sağlam, karşılıklı yardım ve alışveriş köprüleri kurmamızı sağlamıştır. Yeni dünyanın birliği ve işbirliğinde kararlı olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Göreve Başlama Töreni'ne katılmasının ardından dün Veliaht Prens Bin Selman ile Cidde'deki Selam Sarayı'nda bir araya gelmişti.
Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Göreve Başlama Töreni gerçekleştirildi. Erdoğan, burada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro (sağda) ve eşi Cilia Flores de Maduro (sağ 2) ile selamlaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
DÜNYA
Maduro'dan Erdoğan fotoğraflı yeni paylaşım: Yeni dünyanın birliği ve işbirliğinde sağlam duruyoruz
6 Haziran , 21:18
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