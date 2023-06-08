https://sputniknews.com.tr/20230608/valilik-acikladi-112-gun-sureyle-yasaklandi-30-eylulde-sona-erecek-1072178073.html

Valilik açıkladı: 112 gün süreyle yasaklandı, 30 Eylül'de sona erecek

Valilik açıkladı: 112 gün süreyle yasaklandı, 30 Eylül'de sona erecek

Kırklareli Valiliği, 10 Haziran'dan itibaren il genelinde ormanlık alanlara girişlerin 112 gün süreyle yasaklandığını açıkladı. 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T13:30+0300

2023-06-08T13:30+0300

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türkiye

valilik

orman

orman yangını

yasak

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Kırklareli Valiliği, ormanlık alanlara girişleri 112 gün süreyle yasakladı. Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son günlerde ülkemiz genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden, çıkabilecek orman yangınlarının önlenmesi ve özelikle anızların yakılma riski de göz önüne alındığından Kırklareli il sınırları içerisinde ormanlara giriş 10 Haziran 2023 ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında 112 gün süre ile yasaklanmıştır" denildi. Açıklamada, yasağa uymayanlara idari ceza uygulanacağı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230604/meteorolojiden-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-27-kent-icin-sari-alarm-verildi-1071991432.html

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