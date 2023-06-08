https://sputniknews.com.tr/20230608/valilik-acikladi-112-gun-sureyle-yasaklandi-30-eylulde-sona-erecek-1072178073.html
Valilik açıkladı: 112 gün süreyle yasaklandı, 30 Eylül'de sona erecek
Valilik açıkladı: 112 gün süreyle yasaklandı, 30 Eylül'de sona erecek
Kırklareli Valiliği, 10 Haziran'dan itibaren il genelinde ormanlık alanlara girişlerin 112 gün süreyle yasaklandığını açıkladı. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T13:30+0300
2023-06-08T13:30+0300
2023-06-08T13:30+0300
türkiye
valilik
orman
orman yangını
yasak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072177917_0:106:1120:736_1920x0_80_0_0_4fc967b905ff06158c81df3a41c831e4.jpg
Kırklareli Valiliği, ormanlık alanlara girişleri 112 gün süreyle yasakladı. Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son günlerde ülkemiz genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden, çıkabilecek orman yangınlarının önlenmesi ve özelikle anızların yakılma riski de göz önüne alındığından Kırklareli il sınırları içerisinde ormanlara giriş 10 Haziran 2023 ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında 112 gün süre ile yasaklanmıştır" denildi. Açıklamada, yasağa uymayanlara idari ceza uygulanacağı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230604/meteorolojiden-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-27-kent-icin-sari-alarm-verildi-1071991432.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072177917_0:0:1120:840_1920x0_80_0_0_605c15d059fda2ff6176a618a69aacb5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
valilik, orman, orman yangını, yasak
valilik, orman, orman yangını, yasak
Valilik açıkladı: 112 gün süreyle yasaklandı, 30 Eylül'de sona erecek
Abone ol
Kırklareli Valiliği, 10 Haziran'dan itibaren il genelinde ormanlık alanlara girişlerin 112 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.
Kırklareli Valiliği, ormanlık alanlara girişleri 112 gün süreyle yasakladı.
Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son günlerde ülkemiz genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden, çıkabilecek orman yangınlarının önlenmesi ve özelikle anızların yakılma riski de göz önüne alındığından Kırklareli il sınırları içerisinde ormanlara giriş 10 Haziran 2023 ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında 112 gün süre ile yasaklanmıştır" denildi.
Açıklamada, yasağa uymayanlara idari ceza uygulanacağı bildirildi.