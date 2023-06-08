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Tayvan: Çin'e ait 37 askeri uçak, hava savunma sahamıza girdi
Tayvan: Çin'e ait 37 askeri uçak, hava savunma sahamıza girdi
Tayvan, Çin’e ait 37 askeri uçağın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na girmesinin ardından hava savunma sistemlerini devreye soktuğunu duyurdu. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T12:45+0300
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Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin’e ait Shenyang J-11, Shenyang J-16 savaş uçakları ile Şiyan H-6 bombardıman uçağının aralarında bulunduğu 37 savaş uçağının ülkenin Hava Savunma Tanımlama Sahası’na (ADIZ) girdiği belirtildi. Açıklamada, Çin uçaklarının bir kısmının Tayvan’ın güneydoğusunda uçtuğu, daha sonra 'hava gözetleme ve denizcilik eğitimleri' amacıyla Pasifik’in batısına geçtiği aktarıldı.Tayvan’ın ise durumu takip etmek üzere bölgeye gemi ve uçaklarını gönderdiği, hava savunma sistemlerini devreye soktuğu ifade edildi.Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve hava sahasından farklı olan Hava Savunma ve Tanımlama Sahası (ADIZ) ülkeler tarafından tek taraflı olarak ilan ediliyor.
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çin, tayvan, uçak, jet
çin, tayvan, uçak, jet

Tayvan: Çin'e ait 37 askeri uçak, hava savunma sahamıza girdi

12:45 08.06.2023 (güncellendi: 12:47 08.06.2023)
© AFP 2023 / HECTOR RETAMALÇin- Savaş jeti
Çin- Savaş jeti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / HECTOR RETAMAL
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Tayvan, Çin’e ait 37 askeri uçağın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na girmesinin ardından hava savunma sistemlerini devreye soktuğunu duyurdu.
Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin’e ait Shenyang J-11, Shenyang J-16 savaş uçakları ile Şiyan H-6 bombardıman uçağının aralarında bulunduğu 37 savaş uçağının ülkenin Hava Savunma Tanımlama Sahası’na (ADIZ) girdiği belirtildi.
Açıklamada, Çin uçaklarının bir kısmının Tayvan’ın güneydoğusunda uçtuğu, daha sonra 'hava gözetleme ve denizcilik eğitimleri' amacıyla Pasifik’in batısına geçtiği aktarıldı.
Tayvan’ın ise durumu takip etmek üzere bölgeye gemi ve uçaklarını gönderdiği, hava savunma sistemlerini devreye soktuğu ifade edildi.
Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve hava sahasından farklı olan Hava Savunma ve Tanımlama Sahası (ADIZ) ülkeler tarafından tek taraflı olarak ilan ediliyor.
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