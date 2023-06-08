https://sputniknews.com.tr/20230608/tayvan-cine-ait-37-askeri-ucak-hava-savunma-sahamiza-girdi--1072174743.html

Tayvan: Çin'e ait 37 askeri uçak, hava savunma sahamıza girdi

Tayvan: Çin'e ait 37 askeri uçak, hava savunma sahamıza girdi

Tayvan, Çin’e ait 37 askeri uçağın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na girmesinin ardından hava savunma sistemlerini devreye soktuğunu duyurdu. 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T12:45+0300

2023-06-08T12:45+0300

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çin

tayvan

savunma

uçak

jet

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Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin’e ait Shenyang J-11, Shenyang J-16 savaş uçakları ile Şiyan H-6 bombardıman uçağının aralarında bulunduğu 37 savaş uçağının ülkenin Hava Savunma Tanımlama Sahası’na (ADIZ) girdiği belirtildi. Açıklamada, Çin uçaklarının bir kısmının Tayvan’ın güneydoğusunda uçtuğu, daha sonra 'hava gözetleme ve denizcilik eğitimleri' amacıyla Pasifik’in batısına geçtiği aktarıldı.Tayvan’ın ise durumu takip etmek üzere bölgeye gemi ve uçaklarını gönderdiği, hava savunma sistemlerini devreye soktuğu ifade edildi.Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve hava sahasından farklı olan Hava Savunma ve Tanımlama Sahası (ADIZ) ülkeler tarafından tek taraflı olarak ilan ediliyor.

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