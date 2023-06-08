https://sputniknews.com.tr/20230608/super-ligde-4-kulup-pfdkye-sevk-edildi-1072158359.html
Süper Lig'de 4 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'de 4 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T00:25+0300
2023-06-08T00:25+0300
2023-06-08T00:25+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
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TFF'den yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Kayserispor, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline gönderildi.Ayrıca Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş ile Beşiktaş Futbol AŞ yöneticileri Fırat Fidan ve Kerem Gürel de PFDK'ye verildi.
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türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
Süper Lig'de 4 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Kayserispor, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline gönderildi.
Ayrıca Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş ile Beşiktaş Futbol AŞ yöneticileri Fırat Fidan ve Kerem Gürel de PFDK'ye verildi.