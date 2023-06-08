https://sputniknews.com.tr/20230608/super-ligde-4-kulup-pfdkye-sevk-edildi-1072158359.html

Süper Lig'de 4 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'de 4 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T00:25+0300

2023-06-08T00:25+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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TFF'den yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Kayserispor, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline gönderildi.Ayrıca Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş ile Beşiktaş Futbol AŞ yöneticileri Fırat Fidan ve Kerem Gürel de PFDK'ye verildi.

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Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)