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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230608/soygu-zaporojyede-rusyanin-savunma-hatlarina-saldiran-ukrayna-gucleri-geri-puskurtuldu-1072186859.html
Şoygu: Zaporojye’de Rusya’nın savunma hatlarına saldıran Ukrayna güçleri geri püskürtüldü
Şoygu: Zaporojye’de Rusya’nın savunma hatlarına saldıran Ukrayna güçleri geri püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Zaporojye nükleer güç santralinin yer aldığı yerleşim yerinde Rusya güçlerinin savunma hatlarını dün gece yarmaya çalışan... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T15:51+0300
2023-06-08T16:09+0300
ukrayna krizi
rusya
zaporojskaya nükleer enerji santrali
sergey şoygu
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna güçlerinin dün gece 01.30’da Rusya ordusunun Zaporojye’deki savunma hatlarını yarmak için saldırıya geçtiğini belirtti.Şoygu, “Düşman zamanında fark edildi ve havan topu, hava güçleri ve tanksavar sistemleri ile düzenlenen önleyici saldırılar ile bastırıldı” dedi.Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna güçlerinin Zaporojye’de 1500 asker ve 150 zırhlı araç ile saldırıya geçmeye hazırlandığını hesapladıklarını kaydetti.Rusya ordusunun denetiminde olan ve geçen sene düzenlenen referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya toprağı haline gelen Zaporojye’de, bölge ile aynı ismi taşıyan bir nükleer güç santrali bulunuyor. Rusya ordusu, olası bir provokasyonun önünü kesmek adına Zaporojye nükleer güç santralini, Ukrayna’da başlatılan özel askeri operasyonun ilk günlerinde denetimi altına almıştı.
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rusya, zaporojskaya nükleer enerji santrali, sergey şoygu, ukrayna
rusya, zaporojskaya nükleer enerji santrali, sergey şoygu, ukrayna

Şoygu: Zaporojye’de Rusya’nın savunma hatlarına saldıran Ukrayna güçleri geri püskürtüldü

15:51 08.06.2023 (güncellendi: 16:09 08.06.2023)
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna operasyonu
Rusya'nın Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Zaporojye nükleer güç santralinin yer aldığı yerleşim yerinde Rusya güçlerinin savunma hatlarını dün gece yarmaya çalışan Ukrayna birliklerinin önleyici saldırı ile bastırıldıklarını belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna güçlerinin dün gece 01.30’da Rusya ordusunun Zaporojye’deki savunma hatlarını yarmak için saldırıya geçtiğini belirtti.
Şoygu, “Düşman zamanında fark edildi ve havan topu, hava güçleri ve tanksavar sistemleri ile düzenlenen önleyici saldırılar ile bastırıldı” dedi.
Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna güçlerinin Zaporojye’de 1500 asker ve 150 zırhlı araç ile saldırıya geçmeye hazırlandığını hesapladıklarını kaydetti.
Rusya ordusunun denetiminde olan ve geçen sene düzenlenen referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya toprağı haline gelen Zaporojye’de, bölge ile aynı ismi taşıyan bir nükleer güç santrali bulunuyor. Rusya ordusu, olası bir provokasyonun önünü kesmek adına Zaporojye nükleer güç santralini, Ukrayna’da başlatılan özel askeri operasyonun ilk günlerinde denetimi altına almıştı.
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