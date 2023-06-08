https://sputniknews.com.tr/20230608/soygu-zaporojyede-rusyanin-savunma-hatlarina-saldiran-ukrayna-gucleri-geri-puskurtuldu-1072186859.html

Şoygu: Zaporojye’de Rusya’nın savunma hatlarına saldıran Ukrayna güçleri geri püskürtüldü

Şoygu: Zaporojye’de Rusya’nın savunma hatlarına saldıran Ukrayna güçleri geri püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Zaporojye nükleer güç santralinin yer aldığı yerleşim yerinde Rusya güçlerinin savunma hatlarını dün gece yarmaya çalışan... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T15:51+0300

2023-06-08T15:51+0300

2023-06-08T16:09+0300

ukrayna krizi

rusya

zaporojskaya nükleer enerji santrali

sergey şoygu

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna güçlerinin dün gece 01.30’da Rusya ordusunun Zaporojye’deki savunma hatlarını yarmak için saldırıya geçtiğini belirtti.Şoygu, “Düşman zamanında fark edildi ve havan topu, hava güçleri ve tanksavar sistemleri ile düzenlenen önleyici saldırılar ile bastırıldı” dedi.Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna güçlerinin Zaporojye’de 1500 asker ve 150 zırhlı araç ile saldırıya geçmeye hazırlandığını hesapladıklarını kaydetti.Rusya ordusunun denetiminde olan ve geçen sene düzenlenen referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya toprağı haline gelen Zaporojye’de, bölge ile aynı ismi taşıyan bir nükleer güç santrali bulunuyor. Rusya ordusu, olası bir provokasyonun önünü kesmek adına Zaporojye nükleer güç santralini, Ukrayna’da başlatılan özel askeri operasyonun ilk günlerinde denetimi altına almıştı.

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rusya, zaporojskaya nükleer enerji santrali, sergey şoygu, ukrayna