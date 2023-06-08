https://sputniknews.com.tr/20230608/soygu-zaporojyede-rusyanin-savunma-hatlarina-saldiran-ukrayna-gucleri-geri-puskurtuldu-1072186859.html
Şoygu: Zaporojye’de Rusya’nın savunma hatlarına saldıran Ukrayna güçleri geri püskürtüldü
Şoygu: Zaporojye’de Rusya’nın savunma hatlarına saldıran Ukrayna güçleri geri püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Zaporojye nükleer güç santralinin yer aldığı yerleşim yerinde Rusya güçlerinin savunma hatlarını dün gece yarmaya çalışan... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T15:51+0300
2023-06-08T15:51+0300
2023-06-08T16:09+0300
ukrayna krizi
rusya
zaporojskaya nükleer enerji santrali
sergey şoygu
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072187400_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_d5f3a4d86598a1e5ae6b3f3da27fb154.jpg
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna güçlerinin dün gece 01.30’da Rusya ordusunun Zaporojye’deki savunma hatlarını yarmak için saldırıya geçtiğini belirtti.Şoygu, “Düşman zamanında fark edildi ve havan topu, hava güçleri ve tanksavar sistemleri ile düzenlenen önleyici saldırılar ile bastırıldı” dedi.Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna güçlerinin Zaporojye’de 1500 asker ve 150 zırhlı araç ile saldırıya geçmeye hazırlandığını hesapladıklarını kaydetti.Rusya ordusunun denetiminde olan ve geçen sene düzenlenen referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya toprağı haline gelen Zaporojye’de, bölge ile aynı ismi taşıyan bir nükleer güç santrali bulunuyor. Rusya ordusu, olası bir provokasyonun önünü kesmek adına Zaporojye nükleer güç santralini, Ukrayna’da başlatılan özel askeri operasyonun ilk günlerinde denetimi altına almıştı.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072187400_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_cb2398c3e2940f8695867e688a5e7bc1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, zaporojskaya nükleer enerji santrali, sergey şoygu, ukrayna
rusya, zaporojskaya nükleer enerji santrali, sergey şoygu, ukrayna
Şoygu: Zaporojye’de Rusya’nın savunma hatlarına saldıran Ukrayna güçleri geri püskürtüldü
15:51 08.06.2023 (güncellendi: 16:09 08.06.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Zaporojye nükleer güç santralinin yer aldığı yerleşim yerinde Rusya güçlerinin savunma hatlarını dün gece yarmaya çalışan Ukrayna birliklerinin önleyici saldırı ile bastırıldıklarını belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna güçlerinin dün gece 01.30’da Rusya ordusunun Zaporojye’deki savunma hatlarını yarmak için saldırıya geçtiğini belirtti.
Şoygu, “Düşman zamanında fark edildi ve havan topu, hava güçleri ve tanksavar sistemleri ile düzenlenen önleyici saldırılar ile bastırıldı” dedi.
Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna güçlerinin Zaporojye’de 1500 asker ve 150 zırhlı araç ile saldırıya geçmeye hazırlandığını hesapladıklarını kaydetti.
Rusya ordusunun denetiminde olan ve geçen sene düzenlenen referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya toprağı haline gelen Zaporojye’de, bölge ile aynı ismi taşıyan bir nükleer güç santrali bulunuyor. Rusya ordusu, olası bir provokasyonun önünü kesmek adına Zaporojye nükleer güç santralini, Ukrayna’da başlatılan özel askeri operasyonun ilk günlerinde denetimi altına almıştı.