https://sputniknews.com.tr/20230608/sampiyon-dev-kopekten-taksimde-seref-yuruyusu-1072186660.html
Şampiyon dev köpekten Taksim'de 'şeref yürüyüşü'
Şampiyon dev köpekten Taksim'de 'şeref yürüyüşü'
Lüleburgaz’da düzenlenen köpek ırk standartları yarışmasında şampiyon olan Alabay cinsi köpek, sahibiyle birlikte galibiyetini kutlamak için Taksim’e geldi. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T15:50+0300
2023-06-08T15:50+0300
2023-06-08T15:55+0300
yaşam
taksim
köpek
yarışma
ırk
şampiyon
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Avrasya Köpek Irkları Federasyonu işbirliğiyle 3-4 Haziran’da Lüleburgaz’da ‘Köpek Irk Standartları Yarışması’ düzenlendi.200 köpeğin katıldığı yarışmada dereceye giren köpeklere madalya, kupa ve kuru mama verildi. Köpeklerin çok sayıda alandaki eğitimlerinin derecelendirildiği ve ırk standartlarına uygun olmalarının ölçüldüğü yarışmayı kazanan ‘Volkan’ isimli Alabay cinsi köpek ise, sahibi tarafından şampiyonluğunu kutlaması için Taksim’e getirildi.Devasa köpeği Taksim’de görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.Köpeğin sahibi Ahmet Yavuz ise, “İsmi Volkan, ırkı Alabay, şu an 3 yaşında. Irk standartları yarışmasından dönüşte Taksim’i de gezmek istedik. Kendi ırklarının arasında şampiyon oldu. Derecemizi aldık Taksim’de şeref yürüyüşü yapalım dedik. Bu ilgi bizim için güzel. Caddede yürüyemiyoruz. Bu bizi memnun ediyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20210426/yerli-coban-kopegi-icin-kitap-yazip-altin-heykel-diken-turkmenistan-lideri-ulusal-bayram-1044359692.html
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taksim, köpek, yarışma, ırk, şampiyon
taksim, köpek, yarışma, ırk, şampiyon
Şampiyon dev köpekten Taksim'de 'şeref yürüyüşü'
15:50 08.06.2023 (güncellendi: 15:55 08.06.2023) Abone ol
Lüleburgaz’da düzenlenen köpek ırk standartları yarışmasında şampiyon olan Alabay cinsi köpek, sahibiyle birlikte galibiyetini kutlamak için Taksim’e geldi.
Avrasya Köpek Irkları Federasyonu işbirliğiyle 3-4 Haziran’da Lüleburgaz’da ‘Köpek Irk Standartları Yarışması’ düzenlendi.
200 köpeğin katıldığı yarışmada dereceye giren köpeklere madalya, kupa ve kuru mama verildi. Köpeklerin çok sayıda alandaki eğitimlerinin derecelendirildiği ve ırk standartlarına uygun olmalarının ölçüldüğü yarışmayı kazanan ‘Volkan’ isimli Alabay cinsi köpek ise, sahibi tarafından şampiyonluğunu kutlaması için Taksim’e getirildi.
Devasa köpeği Taksim’de görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Köpeğin sahibi Ahmet Yavuz ise, “İsmi Volkan, ırkı Alabay, şu an 3 yaşında. Irk standartları yarışmasından dönüşte Taksim’i de gezmek istedik. Kendi ırklarının arasında şampiyon oldu. Derecemizi aldık Taksim’de şeref yürüyüşü yapalım dedik. Bu ilgi bizim için güzel. Caddede yürüyemiyoruz. Bu bizi memnun ediyor” ifadelerini kullandı.