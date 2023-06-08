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https://sputniknews.com.tr/20230608/sampiyon-dev-kopekten-taksimde-seref-yuruyusu-1072186660.html
Şampiyon dev köpekten Taksim'de 'şeref yürüyüşü'
Şampiyon dev köpekten Taksim'de 'şeref yürüyüşü'
Lüleburgaz’da düzenlenen köpek ırk standartları yarışmasında şampiyon olan Alabay cinsi köpek, sahibiyle birlikte galibiyetini kutlamak için Taksim’e geldi. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T15:50+0300
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yaşam
taksim
köpek
yarışma
ırk
şampiyon
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Avrasya Köpek Irkları Federasyonu işbirliğiyle 3-4 Haziran’da Lüleburgaz’da ‘Köpek Irk Standartları Yarışması’ düzenlendi.200 köpeğin katıldığı yarışmada dereceye giren köpeklere madalya, kupa ve kuru mama verildi. Köpeklerin çok sayıda alandaki eğitimlerinin derecelendirildiği ve ırk standartlarına uygun olmalarının ölçüldüğü yarışmayı kazanan ‘Volkan’ isimli Alabay cinsi köpek ise, sahibi tarafından şampiyonluğunu kutlaması için Taksim’e getirildi.Devasa köpeği Taksim’de görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.Köpeğin sahibi Ahmet Yavuz ise, “İsmi Volkan, ırkı Alabay, şu an 3 yaşında. Irk standartları yarışmasından dönüşte Taksim’i de gezmek istedik. Kendi ırklarının arasında şampiyon oldu. Derecemizi aldık Taksim’de şeref yürüyüşü yapalım dedik. Bu ilgi bizim için güzel. Caddede yürüyemiyoruz. Bu bizi memnun ediyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20210426/yerli-coban-kopegi-icin-kitap-yazip-altin-heykel-diken-turkmenistan-lideri-ulusal-bayram-1044359692.html
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taksim, köpek, yarışma, ırk, şampiyon
taksim, köpek, yarışma, ırk, şampiyon

Şampiyon dev köpekten Taksim'de 'şeref yürüyüşü'

15:50 08.06.2023 (güncellendi: 15:55 08.06.2023)
© İHALüleburgaz'da düzenlenen köpek ırk standartları yarışmasında şampiyon olan Alabay cinsi köpek
Lüleburgaz'da düzenlenen köpek ırk standartları yarışmasında şampiyon olan Alabay cinsi köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© İHA
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Lüleburgaz’da düzenlenen köpek ırk standartları yarışmasında şampiyon olan Alabay cinsi köpek, sahibiyle birlikte galibiyetini kutlamak için Taksim’e geldi.
Avrasya Köpek Irkları Federasyonu işbirliğiyle 3-4 Haziran’da Lüleburgaz’da ‘Köpek Irk Standartları Yarışması’ düzenlendi.
200 köpeğin katıldığı yarışmada dereceye giren köpeklere madalya, kupa ve kuru mama verildi. Köpeklerin çok sayıda alandaki eğitimlerinin derecelendirildiği ve ırk standartlarına uygun olmalarının ölçüldüğü yarışmayı kazanan ‘Volkan’ isimli Alabay cinsi köpek ise, sahibi tarafından şampiyonluğunu kutlaması için Taksim’e getirildi.
Devasa köpeği Taksim’de görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Köpeğin sahibi Ahmet Yavuz ise, “İsmi Volkan, ırkı Alabay, şu an 3 yaşında. Irk standartları yarışmasından dönüşte Taksim’i de gezmek istedik. Kendi ırklarının arasında şampiyon oldu. Derecemizi aldık Taksim’de şeref yürüyüşü yapalım dedik. Bu ilgi bizim için güzel. Caddede yürüyemiyoruz. Bu bizi memnun ediyor” ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un oğlu olan Başbakan Serdar Berdimuhammedov, Alabay Ulusal Günü'nde güzellik yarışmasını kazanan köpeğe madalya takarken - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2021
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