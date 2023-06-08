https://sputniknews.com.tr/20230608/rusya-savunma-bakani-soygudan-talimat-ozel-askeri-harekat-bolgesine-silah-sevkiyati-hizlandirilsin-1072195299.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan talimat: Özel askeri harekat bölgesine silah sevkiyatı hızlandırılsın

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan talimat: Özel askeri harekat bölgesine silah sevkiyatı hızlandırılsın

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri harekatın yürütüldüğü bölgeye her türden silah ve askeri teçhizat tedarikinin hızlandırılması talimatını verdi. 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T18:38+0300

2023-06-08T18:38+0300

2023-06-08T18:56+0300

ukrayna krizi

sergey şoygu

askeri operasyon

silah

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu, Batı Askeri Bölgesi'nin cephaneliklerinde silah ve askeri teçhizatın sevkiyata hazırlık süreciyle ilgili denetim gerçekleştirdi.İlgili işletmelerin temsilcilerinin de katıldığı denetim sırasında Şoygu, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat bölgesine yabancı zırhlı araçları etkili şekilde imha eden silah ve askeri teçhizat tedarikinin hızlandırılmasını istedi.'Bu sabah iki saat içinde düşmanın 30 tank ve 10 zırhlı aracı imha edildi'Ukraynalı güçlerin bugün de saldırı girişiminde bulunduğunu anlatan Şoygu, sabahki ilk çarpışmanın sadece iki saatlik bölümünde Rus askerlerin 30 tank ve 10 zırhlı araç imha ettiğini bildirdi.Sahadaki mevcut gelişmeler nedeniyle söz konusu silah ve askeri teçhizata çok ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Şoygu, bu ürünlerin işletmelerin kabul sürelerinin kısaltılmasını ve en kısa sürede sevkiyata hazır hale getirilmesini talep etti.Top mühimmatının ve füzelerin depolandığı bir cephanelikte söz konusu askeri ürünlerin teknik bakım, onarım ve dolum sürecinin organizasyonunu denetleyen Şoygu, mühimmat ve füzelerin kaliteli biçimde hazırlanarak harekata katılan birliklere zamanında gönderildiğinin altını çizdi.

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sergey şoygu, askeri operasyon, silah