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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230608/putin-yaptirimlarin-agir-sonuclarinin-ustesinden-geldikleri-icin-is-insanlarina-tesekkur-etti-1072157007.html
Putin, yaptırımların ağır sonuçlarının üstesinden geldikleri için iş insanlarına teşekkür etti
Putin, yaptırımların ağır sonuçlarının üstesinden geldikleri için iş insanlarına teşekkür etti
Rusya lideri Putin, gayrimeşru yaptırımların doğurduğu ağır sonuçlarının üstesinden geldikleri için şirket sahiplerine teşekkür etti. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T00:07+0300
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ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
yaptırım
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 26. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun katılımcılarına gönderdiği tebrik mesajında Rus iş insanlarının ülkenin Batılı yaptırımların üstesinden gelmesi için birçok şey yaptıklarını belirtti.“Rus iş dünyası, günümüzün ekonomik gerçeklerinde aktif olarak faaliyet gösteriyor ve ben, gayrimeşru yaptırımların ciddi sonuçlarının üstesinden gelinmesi için çok şey yapan şirket ve kuruluşların yöneticilerine ve camialarına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullanan Putin, uzmanlara göre Rusya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) bu yıl küresel ekonomideki yavaşlama zemininde yüzde bir-iki oranında büyüyeceğine dikkat çekti.Mevcut koşullarda teknolojik ve finansal egemenliğin sağlanmasına, işbirliği ve lojistiğin oluşturulmasına, altyapının iyileştirilmesine, eşitsizliğin ve yoksulluğun azaltılmasına odaklanmak gerektiğini vurgulayan Putin, bu nedenle açılan imkanların azami olarak kullanılması gerektiğini ifade etti.Rus lider, öncelikler arasında işgücü piyasasının da olduğunu sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230603/abdli-eski-istihbarat-subayi-putin-yaptirimlara-ragmen-rusyaya-milyarlarca-dolar-kazandirdi-1071974261.html
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rusya, vladimir putin, yaptırım
rusya, vladimir putin, yaptırım

Putin, yaptırımların ağır sonuçlarının üstesinden geldikleri için iş insanlarına teşekkür etti

00:07 08.06.2023
© Sputnik / Гавриил Григоров / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Rusya lideri Putin, gayrimeşru yaptırımların doğurduğu ağır sonuçlarının üstesinden geldikleri için şirket sahiplerine teşekkür etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 26. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun katılımcılarına gönderdiği tebrik mesajında Rus iş insanlarının ülkenin Batılı yaptırımların üstesinden gelmesi için birçok şey yaptıklarını belirtti.
“Rus iş dünyası, günümüzün ekonomik gerçeklerinde aktif olarak faaliyet gösteriyor ve ben, gayrimeşru yaptırımların ciddi sonuçlarının üstesinden gelinmesi için çok şey yapan şirket ve kuruluşların yöneticilerine ve camialarına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullanan Putin, uzmanlara göre Rusya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) bu yıl küresel ekonomideki yavaşlama zemininde yüzde bir-iki oranında büyüyeceğine dikkat çekti.
Mevcut koşullarda teknolojik ve finansal egemenliğin sağlanmasına, işbirliği ve lojistiğin oluşturulmasına, altyapının iyileştirilmesine, eşitsizliğin ve yoksulluğun azaltılmasına odaklanmak gerektiğini vurgulayan Putin, bu nedenle açılan imkanların azami olarak kullanılması gerektiğini ifade etti.
Rus lider, öncelikler arasında işgücü piyasasının da olduğunu sözlerine ekledi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2023
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