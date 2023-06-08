https://sputniknews.com.tr/20230608/putin-harekat-bolgesindeki-askerlere-teslim-edilecek-cocuk-resimli-kartpostallari-imzaladi-1072200953.html

Putin, harekat bölgesindeki askerlere teslim edilecek çocuk resimli kartpostalları imzaladı

Putin, harekat bölgesindeki askerlere teslim edilecek çocuk resimli kartpostalları imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Oryol Bölgesi Valisi Andrey Klıçkov ile görüşmesinde harekat bölgesinde görev yapan askerlere insani yardım ile birlikte... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T22:05+0300

2023-06-08T22:05+0300

2023-06-08T22:05+0300

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Rusya lideri Putin, Oryol Bölgesi Valisi Klıçkov ile görüşmesinde, Klıçkov’un ricası üzerine harekat bölgesinde görev yapan askerlere insani yardım ile birlikte teslim edilecek Oryol'dan çocukların resimlerini içeren kartpostallara imza attı.Vali Klıçkov, Putin’e bölgenin gelişimi ile ilgili bilgi aktardı, bununla birlikte özel askeri harekata katılanlara siviller tarafından sağlanan destek konusuna da değindi. Geçen yılın mart ayından bu yana bölgede insani kargoların toplanarak özel harekat bölgesine teslim edilmesi için çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Vali, bölge sakinlerinin ve Oryol iş insanlarının bu süre boyunca bir milyar rublenin üzerinde ve bin tondan fazla insani yardım topladığını anlattı.Görüşmede Klıçkov, “Bir ricam olacak. Belki bir parça naif gelebilir. Biz askerlere çocukların, yetişkinlerin, gazilerin yazdığı mektupları taşıyoruz. Arkadaşlara siz de birkaç kelime yazarsanız, ben de onlara şahsen iletmeyi taahhüt ediyorum. Onlar için büyük bir hediye olacak” diye konuştu. Putin, “Memnuniyetle” diye yanıtladı.Rus lider, kartpostalları imzaladıktan sonra da “Böyle insanlar bütün bir ülkeyi ayakta tutuyor. Hepsine selam söyleyin” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230608/rusya-savunma-bakani-soygudan-talimat-ozel-askeri-harekat-bolgesine-silah-sevkiyati-hizlandirilsin-1072195299.html

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