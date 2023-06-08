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Putin: Eğitimde diğer ülkeler tarafından kalıpların dayatılması kabul edilemez
Putin: Eğitimde diğer ülkeler tarafından kalıpların dayatılması kabul edilemez
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eğitimde diğer ülkeler tarafından kalıpların dayatılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T22:12+0300
2023-06-08T22:12+0300
dünya
rusya
eğitim
vladimir putin
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Rusya lideri Putin, Birinci Uluslararası Eğitim Bakanları Forumu'nun katılımcılarına gönderdiği video mesajında Rusya’nın pedagoji alanındaki başarılarını paylaşmaya hazır olduğunu, aynı zamanda eğitimde diğer ülkeler tarafından kalıpların dayatılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.‘Canlı, dürüst fikir alışverişinin, özgün yaklaşımların’ Moskova için çok önemli olduğunu kaydeden Putin, “Aynı zamanda eğitim ve yetiştirme alanları dahil olmak üzere, egemen devletlere bir takım yabancı kalıpların kabaca ve küstahça dayatılmasının, dayatmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğu kanısındayız” diye konuştu.Rus lider, Moskova'nın her halkın, ülkenin ve ‘tüm kıtalardaki her benzersiz medeniyetin’ kimliğini, nesillerin devamlılığını ve geleneksel manevi ve ahlaki değerlerini koruma hakkını desteklediğini vurguladı.Rusya’da son 20 yılda ‘tüm eğitim sisteminin’ modernize edildiğine dikkat çeken Putin, tüm çocukların ücretsiz ve yüksek kaliteli okul öncesi, genel ve ek eğitime eşit erişimi olduğunu kaydetti. Rusya Devlet Başkanı ayrıca ülkede ‘çocukların ve gençlerin yeteneklerinin ve hünerlerinin belirlenmesi, desteklenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili dünyanın en etkili sistemlerden biri yürürlükte olduğunu’ sözlerine ekledi.
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rusya, eğitim, vladimir putin
rusya, eğitim, vladimir putin

Putin: Eğitimde diğer ülkeler tarafından kalıpların dayatılması kabul edilemez

22:12 08.06.2023
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eğitimde diğer ülkeler tarafından kalıpların dayatılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Rusya lideri Putin, Birinci Uluslararası Eğitim Bakanları Forumu'nun katılımcılarına gönderdiği video mesajında Rusya’nın pedagoji alanındaki başarılarını paylaşmaya hazır olduğunu, aynı zamanda eğitimde diğer ülkeler tarafından kalıpların dayatılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.
‘Canlı, dürüst fikir alışverişinin, özgün yaklaşımların’ Moskova için çok önemli olduğunu kaydeden Putin, “Aynı zamanda eğitim ve yetiştirme alanları dahil olmak üzere, egemen devletlere bir takım yabancı kalıpların kabaca ve küstahça dayatılmasının, dayatmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğu kanısındayız” diye konuştu.
Rus lider, Moskova'nın her halkın, ülkenin ve ‘tüm kıtalardaki her benzersiz medeniyetin’ kimliğini, nesillerin devamlılığını ve geleneksel manevi ve ahlaki değerlerini koruma hakkını desteklediğini vurguladı.
Rusya’da son 20 yılda ‘tüm eğitim sisteminin’ modernize edildiğine dikkat çeken Putin, tüm çocukların ücretsiz ve yüksek kaliteli okul öncesi, genel ve ek eğitime eşit erişimi olduğunu kaydetti. Rusya Devlet Başkanı ayrıca ülkede ‘çocukların ve gençlerin yeteneklerinin ve hünerlerinin belirlenmesi, desteklenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili dünyanın en etkili sistemlerden biri yürürlükte olduğunu’ sözlerine ekledi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
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