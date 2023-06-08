https://sputniknews.com.tr/20230608/pfdkden-galatasaray-fenerbahce-ve-besiktasa-para-cezasi-1072198493.html

PFDK'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası

PFDK'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası verdi. 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T20:37+0300

2023-06-08T20:37+0300

2023-06-08T20:37+0300

spor

pfdk

beşiktaş

fenerbahçe

galatasaray sk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103186/07/1031860729_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8ce8f2f54b74eeac796859ecfe2862ad.jpg

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray'a 468 bin 500, Fenerbahçe'ye 225 bin, Beşiktaş'a 310 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.Kurul ayrıca, Arabam.com Konyaspor idarecisi İbrahim Şahin'e 11 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası, Yukatel Kayserispor'a 56 bin, MKE Ankaragücü'ne 246 bin, Kasımpaşa'ya 175 bin, Bitexen Giresunspor'a 125 bin, HangiKredi Ümraniyepor Teknik Direktörü Mustafa Er'e de 1 maçtan men ve 26 bin lira para cezası uyguladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pfdk, beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray sk