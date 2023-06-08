https://sputniknews.com.tr/20230608/pfdkden-galatasaray-fenerbahce-ve-besiktasa-para-cezasi-1072198493.html
PFDK'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası
PFDK'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası verdi. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T20:37+0300
2023-06-08T20:37+0300
2023-06-08T20:37+0300
spor
pfdk
beşiktaş
fenerbahçe
galatasaray sk
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TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray'a 468 bin 500, Fenerbahçe'ye 225 bin, Beşiktaş'a 310 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.Kurul ayrıca, Arabam.com Konyaspor idarecisi İbrahim Şahin'e 11 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası, Yukatel Kayserispor'a 56 bin, MKE Ankaragücü'ne 246 bin, Kasımpaşa'ya 175 bin, Bitexen Giresunspor'a 125 bin, HangiKredi Ümraniyepor Teknik Direktörü Mustafa Er'e de 1 maçtan men ve 26 bin lira para cezası uyguladı.
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pfdk, beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray sk
pfdk, beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray sk
PFDK'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray'a 468 bin 500, Fenerbahçe'ye 225 bin, Beşiktaş'a 310 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.
Kurul ayrıca, Arabam.com Konyaspor idarecisi İbrahim Şahin'e 11 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası, Yukatel Kayserispor'a 56 bin, MKE Ankaragücü'ne 246 bin, Kasımpaşa'ya 175 bin, Bitexen Giresunspor'a 125 bin, HangiKredi Ümraniyepor Teknik Direktörü Mustafa Er'e de 1 maçtan men ve 26 bin lira para cezası uyguladı.