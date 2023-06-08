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Peru'da 3 bin 500 yıllık And Haçı ve İnka dönemine ait mezar bulundu
Peru'da 3 bin 500 yıllık And Haçı ve İnka dönemine ait mezar bulundu
Peru'da 3 bin 500 yıllık And Haçı ve İnka dönemine ait mezar bulundu. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
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peru, fotoğraf, inka uygarlığı, фото, mezar, haç, arkeolojik kazı
peru, fotoğraf, inka uygarlığı, фото, mezar, haç, arkeolojik kazı

Peru'da 3 bin 500 yıllık And Haçı ve İnka dönemine ait mezar bulundu

12:22 08.06.2023 (güncellendi: 12:26 08.06.2023)
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Peru'da 3 bin 500 yıllık And Haçı ve İnka dönemine ait mezar bulundu.
© AAPeru’nun Lima kentinde yer alan Miraflores arkeolojik sahasında kazı çalışmaları devam etti.
Peru'da 3 bin 500 yıllık And Haçı ve İnka dönemine ait mezar bulundu - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Peru’nun Lima kentinde yer alan Miraflores arkeolojik sahasında kazı çalışmaları devam etti.
© AAÇalışmalar sırasında 3500 yıllık And Haçı ve İnka dönemine ait bir mezar bulundu.
Peru'da 3 bin 500 yıllık And Haçı ve İnka dönemine ait mezar bulundu - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Çalışmalar sırasında 3500 yıllık And Haçı ve İnka dönemine ait bir mezar bulundu.
© AAArkeolog Pieter Van Dalen Luna başkanlığında yürütülen çalışmada bulunan kalıntılar bölgedeki antik Aymara kültürü hakkında veriler sağladı.
Peru'da 3 bin 500 yıllık And Haçı ve İnka dönemine ait mezar bulundu - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Arkeolog Pieter Van Dalen Luna başkanlığında yürütülen çalışmada bulunan kalıntılar bölgedeki antik Aymara kültürü hakkında veriler sağladı.
© AAİnka dönemine ait mezar 1200 yıldan daha eski.
Peru'da 3 bin 500 yıllık And Haçı ve İnka dönemine ait mezar bulundu - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
İnka dönemine ait mezar 1200 yıldan daha eski.
© AAİnka dönemine ait mezar dönemin uygulamalarına ve sosyal organizasyonuna ışık tutan bulgular içeriyor.
Peru'da 3 bin 500 yıllık And Haçı ve İnka dönemine ait mezar bulundu - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
İnka dönemine ait mezar dönemin uygulamalarına ve sosyal organizasyonuna ışık tutan bulgular içeriyor.
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