Peru'da 3 bin 500 yıllık And Haçı ve İnka dönemine ait mezar bulundu.

© AAPeru’nun Lima kentinde yer alan Miraflores arkeolojik sahasında kazı çalışmaları devam etti.
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© AA
Peru’nun Lima kentinde yer alan Miraflores arkeolojik sahasında kazı çalışmaları devam etti.
© AAÇalışmalar sırasında 3500 yıllık And Haçı ve İnka dönemine ait bir mezar bulundu.
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© AA
Çalışmalar sırasında 3500 yıllık And Haçı ve İnka dönemine ait bir mezar bulundu.
© AAArkeolog Pieter Van Dalen Luna başkanlığında yürütülen çalışmada bulunan kalıntılar bölgedeki antik Aymara kültürü hakkında veriler sağladı.
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© AA
Arkeolog Pieter Van Dalen Luna başkanlığında yürütülen çalışmada bulunan kalıntılar bölgedeki antik Aymara kültürü hakkında veriler sağladı.
© AAİnka dönemine ait mezar 1200 yıldan daha eski.
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© AA
İnka dönemine ait mezar 1200 yıldan daha eski.
© AAİnka dönemine ait mezar dönemin uygulamalarına ve sosyal organizasyonuna ışık tutan bulgular içeriyor.
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© AA
İnka dönemine ait mezar dönemin uygulamalarına ve sosyal organizasyonuna ışık tutan bulgular içeriyor.