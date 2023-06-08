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https://sputniknews.com.tr/20230608/okan-buruk-avrupanin-hicbir-buyuk-liginde-calismamis-birinin-turkiye-ligini-degersiz-bulmasi-komik-1072183449.html
Okan Buruk: Avrupa'nın hiçbir büyük liginde çalışmamış birinin Türkiye ligini değersiz bulması komik
Okan Buruk: Avrupa'nın hiçbir büyük liginde çalışmamış birinin Türkiye ligini değersiz bulması komik
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jorge Jesus'un Spor Toto Süper Lig hakkındaki açıklamalarına yönelik, "Avrupa'nın hiçbir büyük liginde çalışmamış bir... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T14:47+0300
2023-06-08T14:47+0300
spor
okan buruk
jorge jesus
galatasaray
galatasaray sk
fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Anadaolu Ajansı'nın konuğu oldu. Buruk, "Rekorları kırmaya çalışmadık, hedefimiz şampiyonluktu. Bu hedefte maçları kazanınca rekorlar kırıldı" dedi.Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:Uzun yıllar altyapı, A Takım, uzun yıllarda A Takım'da yaşadığım başarılar... Çok fazla kupa var. 7 tane şampiyonluk var içerisinde, UEFA Kupası, Süper Kupa var. Başarılar içerisinde bu ortama hazırlanan bir futbolcu oldum. Teknik direktörlük kariyerine başlayınca da aklınızda hep Galatasaray oluyor. Bunun bana nasip olması çok doğru bir zamanlama oldu. Yeni bir yönetim geldi, kafa olarak çok uyuştuk. Erden Bey, başkanımız, yönetim kurulumuz çok değerli insanlardan oluşuyor. Hep 'inşallah doğru zamanda olsun' derdim, oldu. Benim için çok büyük mutluluktu. Bekliyordum, ne zaman olacağını bilmiyordum.""Galatasaray-Fenerbahçe derbisi çok önemlidir. Bazen şampiyon olan takım derbilerde yenilmiştir ve bunun burukluğunu yaşar, biz bu sene toplam 6 gol attık ve gol yemedik. İki maçta da domine edip galibiyetle bitirmek, şampiyonluk kutlaması öncesi Fenerbahçe'yi yenmek, sevincimizi iki katına çıkardı.""Birçok rekor kırdık, en etkileyici olanı 14 maçlık galibiyet serisi, 3 maç da Türkiye Kupası'nda vardı. Toplamda 17 maçlık seri, çok etkileyiciydi. Puan ortalaması ve galibiyet olarak da rekorları net bir şekilde kırdık.""Rekorları kırmaya çalışmadık, hedefimiz şampiyonluktu. Bu hedefte maçları kazanınca rekorlar kırıldı. Teknik adam olarak benim ve bu futbolcuların ismi yazılacak belki ama camia olarak bu rekoru kırdık.""Transfer ettiğimiz futbolcularla ilgili bir karakter analizi de yaptırıyoruz. Galatasaray'ın bu sezon getirdiği oyuncular ve oynadığı oyun Süper Lig'in marka değerini yükseltti.""Lige hükmeden, ligi domine eden Galatasaray takımı vardı. 88 puanı yakaladık, bu da kalitemizi, ne kadar motive olduğumuzu gösteriyor"
https://sputniknews.com.tr/20230525/jorge-jesus-iki-kupayi-birden-kazanmak-isterim-kupalari-kazanmaya-aliskinim-1071538433.html
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okan buruk, jorge jesus, galatasaray, galatasaray sk, fenerbahçe
okan buruk, jorge jesus, galatasaray, galatasaray sk, fenerbahçe

Okan Buruk: Avrupa'nın hiçbir büyük liginde çalışmamış birinin Türkiye ligini değersiz bulması komik

14:47 08.06.2023
© AAOkan Buruk
Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AA
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jorge Jesus'un Spor Toto Süper Lig hakkındaki açıklamalarına yönelik, "Avrupa'nın hiçbir büyük liginde çalışmamış bir insanın Türkiye ligini değersiz bulması bana biraz komik geliyor" dedi.
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Anadaolu Ajansı'nın konuğu oldu. Buruk, "Rekorları kırmaya çalışmadık, hedefimiz şampiyonluktu. Bu hedefte maçları kazanınca rekorlar kırıldı" dedi.
Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:
Uzun yıllar altyapı, A Takım, uzun yıllarda A Takım'da yaşadığım başarılar... Çok fazla kupa var. 7 tane şampiyonluk var içerisinde, UEFA Kupası, Süper Kupa var. Başarılar içerisinde bu ortama hazırlanan bir futbolcu oldum. Teknik direktörlük kariyerine başlayınca da aklınızda hep Galatasaray oluyor. Bunun bana nasip olması çok doğru bir zamanlama oldu. Yeni bir yönetim geldi, kafa olarak çok uyuştuk. Erden Bey, başkanımız, yönetim kurulumuz çok değerli insanlardan oluşuyor. Hep 'inşallah doğru zamanda olsun' derdim, oldu. Benim için çok büyük mutluluktu. Bekliyordum, ne zaman olacağını bilmiyordum."
"Galatasaray-Fenerbahçe derbisi çok önemlidir. Bazen şampiyon olan takım derbilerde yenilmiştir ve bunun burukluğunu yaşar, biz bu sene toplam 6 gol attık ve gol yemedik. İki maçta da domine edip galibiyetle bitirmek, şampiyonluk kutlaması öncesi Fenerbahçe'yi yenmek, sevincimizi iki katına çıkardı."
"Birçok rekor kırdık, en etkileyici olanı 14 maçlık galibiyet serisi, 3 maç da Türkiye Kupası'nda vardı. Toplamda 17 maçlık seri, çok etkileyiciydi. Puan ortalaması ve galibiyet olarak da rekorları net bir şekilde kırdık."
"Rekorları kırmaya çalışmadık, hedefimiz şampiyonluktu. Bu hedefte maçları kazanınca rekorlar kırıldı. Teknik adam olarak benim ve bu futbolcuların ismi yazılacak belki ama camia olarak bu rekoru kırdık."
"Transfer ettiğimiz futbolcularla ilgili bir karakter analizi de yaptırıyoruz. Galatasaray'ın bu sezon getirdiği oyuncular ve oynadığı oyun Süper Lig'in marka değerini yükseltti."
"Lige hükmeden, ligi domine eden Galatasaray takımı vardı. 88 puanı yakaladık, bu da kalitemizi, ne kadar motive olduğumuzu gösteriyor"
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
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Jorge Jesus: İki kupayı birden kazanmak isterim, kupaları kazanmaya alışkınım
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