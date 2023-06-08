https://sputniknews.com.tr/20230608/numan-kurtulmusun-yeni-gorevi-resmi-gazetede-1072158955.html
Numan Kurtulmuş'un yeni görevi Resmi Gazete'de
Numan Kurtulmuş'un yeni görevi Resmi Gazete'de
AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T00:43+0300
2023-06-08T00:43+0300
2023-06-08T00:43+0300
türkiye
numan kurtulmuş
tbmm
tbmm başkanlığı
resmi gazete
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Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandıKurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 7 Haziran 2023 tarihli 3'üncü birleşiminde İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş seçilmiştir" ifadesi yer aldı.
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numan kurtulmuş, tbmm, tbmm başkanlığı, resmi gazete
numan kurtulmuş, tbmm, tbmm başkanlığı, resmi gazete
Numan Kurtulmuş'un yeni görevi Resmi Gazete'de
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AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 7 Haziran 2023 tarihli 3'üncü birleşiminde İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş seçilmiştir" ifadesi yer aldı.