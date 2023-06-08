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Meteoroloji'den birden fazla uyarı: Çok sayıda il için alarm verdi
Meteoroloji'den birden fazla uyarı: Çok sayıda il için alarm verdi
Meteoroloji, 8 Haziran hava durumu tahmin raporunu yayımladı. İzmir’in iç ve kuzeyi, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla’nın iç... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T06:23+0300
2023-06-08T06:23+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul hava durumu
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Sivas ve Karaman hariç), Batı Karadeniz'in batısı ile Balıkesir çevreleri ve Karaman'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege (İzmir’in iç ve kuzeyi, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla’nın iç kesimleri), Kırıkkale çevreleri, Ankara'nın güneyi ile Balıkesir, Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Batı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış uyarısıİç Ege (İzmir’in iç ve kuzeyi, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla’nın iç kesimleri), Kırıkkale çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Balıkesir, Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgelere göre hava durumuMARMARA Parçalı ve çok bulutlu, Doğusu ile Balıkesir çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Bilecik ve Balıkesir'in güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. BİLECİK °C, 28°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. EDİRNE °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 24°C Parçalı bulutlu SAKARYA °C, 28°C Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EGE Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde (İzmir’in iç ve kuzeyi, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla’nın iç kesimleri) yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 26°C Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. DENİZLİ °C, 29°C Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İZMİR °C, 28°C Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. MUĞLA °C, 27°C Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Burdur çevreleri ve Antalya'nın batı ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu K.MARAŞ °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Sivas ve Karaman hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Kırıkkale çevreleri ve Ankara'nın güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. ANKARA °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. ESKİŞEHİR °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı YOZGAT °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 28°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. RİZE °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu IĞDIR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul hava durumu, hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul hava durumu, hava durumu

Meteoroloji'den birden fazla uyarı: Çok sayıda il için alarm verdi

06:23 08.06.2023
© AAYağış uyarı
Yağış uyarı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AA
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Meteoroloji, 8 Haziran hava durumu tahmin raporunu yayımladı. İzmir’in iç ve kuzeyi, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla’nın iç kesimleri, Kırıkkale çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Balıkesir, Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Sivas ve Karaman hariç), Batı Karadeniz'in batısı ile Balıkesir çevreleri ve Karaman'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların İç Ege (İzmir’in iç ve kuzeyi, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla’nın iç kesimleri), Kırıkkale çevreleri, Ankara'nın güneyi ile Balıkesir, Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının Batı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

İç Ege (İzmir’in iç ve kuzeyi, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla’nın iç kesimleri), Kırıkkale çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Balıkesir, Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Doğusu ile Balıkesir çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Bilecik ve Balıkesir'in güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BİLECİK °C, 28°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 28°C Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde (İzmir’in iç ve kuzeyi, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla’nın iç kesimleri) yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 29°C Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 28°C Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 27°C Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Burdur çevreleri ve Antalya'nın batı ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Sivas ve Karaman hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Kırıkkale çevreleri ve Ankara'nın güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 28°C Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
IĞDIR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu
Yağmur- Yağış- Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
TÜRKİYE
Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacak
6 Haziran , 06:29
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