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https://sputniknews.com.tr/20230608/merkez-bankasi-nisan-ayinda-808-ton-altin-satti-1072185302.html
Merkez Bankası, nisan ayında 80.8 ton altın sattı
Merkez Bankası, nisan ayında 80.8 ton altın sattı
Dünya Altın Konseyi'nin analizine göre, Merkez Bankası nisan ayında 80.8 ton altın satarken; yapılan bu satışın etkisiyle küresel merkez bankalarının... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T15:35+0300
2023-06-08T15:35+0300
ekonomi
merkez bankası
altın
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Dünya Altın Konseyi'nin IMF verilerinden yaptığı aylık analize göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayında 80,8 ton altın sattı. Türkiye'nin yaptığı bu büyük satışın etkisiyle küresel merkez bankalarının altın rezervleri 71 ton azaldı.Küresel resmi altın rezervleri, Mart 2022'den bu yana ilk kez net düşüş gösterdi. Türkiye, nisan ayında yaptığı 80,8 tonluk satış ile rezervlerini 491 tona indirdi.Nisan ayında, Kazakistan'ın altın rezervleri 13 ton azalarak 319 ton oldu. Banka, son 3 aydır, aylık 10 tonun üzerinde satış yapıyor.Özbekistan Merkez Bankası da, mart ayının ardından nisan ayında da satış yaptı. Nisanda altın rezervi 2 ton azalarak 380 ton oldu.
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merkez bankası, altın, rezerv
merkez bankası, altın, rezerv

Merkez Bankası, nisan ayında 80.8 ton altın sattı

15:35 08.06.2023
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AA
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Dünya Altın Konseyi'nin analizine göre, Merkez Bankası nisan ayında 80.8 ton altın satarken; yapılan bu satışın etkisiyle küresel merkez bankalarının rezervleri 71 ton geriledi.
Dünya Altın Konseyi'nin IMF verilerinden yaptığı aylık analize göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayında 80,8 ton altın sattı. Türkiye'nin yaptığı bu büyük satışın etkisiyle küresel merkez bankalarının altın rezervleri 71 ton azaldı.
Küresel resmi altın rezervleri, Mart 2022'den bu yana ilk kez net düşüş gösterdi. Türkiye, nisan ayında yaptığı 80,8 tonluk satış ile rezervlerini 491 tona indirdi.
Nisan ayında, Kazakistan'ın altın rezervleri 13 ton azalarak 319 ton oldu. Banka, son 3 aydır, aylık 10 tonun üzerinde satış yapıyor.
Özbekistan Merkez Bankası da, mart ayının ardından nisan ayında da satış yaptı. Nisanda altın rezervi 2 ton azalarak 380 ton oldu.
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
POLİTİKA
Mehmet Şimşek, Merkez Bankası için önerdiği Gaye Erkan ile görüştü
5 Haziran , 15:49
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