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https://sputniknews.com.tr/20230608/kkm-hesaplarinda-yeni-rekor-25-trilyon-tlyi-asti-1072199405.html
KKM hesaplarında yeni rekor: 2.5 trilyon TL'yi aştı
KKM hesaplarında yeni rekor: 2.5 trilyon TL'yi aştı
Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar artışı sürdü. Kur korumalı TL mevduatta artış, 2 Haziran ile biten haftada 2,50 trilyon TL'den 2,53... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T21:08+0300
2023-06-08T21:08+0300
ekonomi
kur korumalı mevduat (kkm)
kur korumalı tl mevduat
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 498,7 milyar TL'den 2 trilyon 533,6 milyar TL'ye çıktı.Ekonomim'in aktardığına göre aynı haftada krediler 9 trilyon 128,9 milyar TL'den 9 trilyon 261,5 milyar TL'ye, mevduat 10 trilyon 299,1 milyar TL'den 10 trilyon 421,1 milyar TL'ye mevduat.Tüketici kredileri 1 trilyon 368,9 milyar TL'den 1 trilyon 366,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 699,4 milyar TL'den 721,4 milyar TL'ye çıktı.Takipteki alacaklar 168,3 milyar TL'den 168,1 milyar TL'ye indi.
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kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat
kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat

KKM hesaplarında yeni rekor: 2.5 trilyon TL'yi aştı

21:08 08.06.2023
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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar artışı sürdü. Kur korumalı TL mevduatta artış, 2 Haziran ile biten haftada 2,50 trilyon TL'den 2,53 trilyon TL'ye çıkarak yeni rekorunu kırdı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 498,7 milyar TL'den 2 trilyon 533,6 milyar TL'ye çıktı.
Ekonomim'in aktardığına göre aynı haftada krediler 9 trilyon 128,9 milyar TL'den 9 trilyon 261,5 milyar TL'ye, mevduat 10 trilyon 299,1 milyar TL'den 10 trilyon 421,1 milyar TL'ye mevduat.
Tüketici kredileri 1 trilyon 368,9 milyar TL'den 1 trilyon 366,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 699,4 milyar TL'den 721,4 milyar TL'ye çıktı.
Takipteki alacaklar 168,3 milyar TL'den 168,1 milyar TL'ye indi.
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