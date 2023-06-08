https://sputniknews.com.tr/20230608/kkm-hesaplarinda-yeni-rekor-25-trilyon-tlyi-asti-1072199405.html

KKM hesaplarında yeni rekor: 2.5 trilyon TL'yi aştı

KKM hesaplarında yeni rekor: 2.5 trilyon TL'yi aştı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar artışı sürdü. Kur korumalı TL mevduatta artış, 2 Haziran ile biten haftada 2,50 trilyon TL'den 2,53... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T21:08+0300

2023-06-08T21:08+0300

2023-06-08T21:08+0300

ekonomi

kur korumalı mevduat (kkm)

kur korumalı tl mevduat

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 498,7 milyar TL'den 2 trilyon 533,6 milyar TL'ye çıktı.Ekonomim'in aktardığına göre aynı haftada krediler 9 trilyon 128,9 milyar TL'den 9 trilyon 261,5 milyar TL'ye, mevduat 10 trilyon 299,1 milyar TL'den 10 trilyon 421,1 milyar TL'ye mevduat.Tüketici kredileri 1 trilyon 368,9 milyar TL'den 1 trilyon 366,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 699,4 milyar TL'den 721,4 milyar TL'ye çıktı.Takipteki alacaklar 168,3 milyar TL'den 168,1 milyar TL'ye indi.

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2023

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kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat