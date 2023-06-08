https://sputniknews.com.tr/20230608/kirim-koprusunde-terorle-mucadele-tatbikati-yapildi-1072199890.html
Kırım Köprüsü'nde terörle mücadele tatbikatı yapıldı
Kırım Köprüsü'nde terörle mücadele tatbikatı yapıldı
Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Nikolay Lukaşenko, Kırım Köprüsü'nün tatbikat için geçici olarak kapatıldığını açıkladı. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T21:42+0300
2023-06-08T21:42+0300
2023-06-08T21:42+0300
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Rusya, Ukrayna ordusunun saldırdığı sivil altyapı tesislerinden biri olan Kırım Köprüsü'nde güvenliğin artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.Gazetecilere demeç veren Ulaştırma Bakanı Lukaşenko, "Kırım Köprüsü'nde terörle mücadele tatbikatı yapılıyor. Tatbikat biter bitmez köprü yeniden trafiğe açılacak" dedi.'Tatbikat yarım saat sürdü'Tatbikatın ardından bir açıklama daha yapan Lukaşenko, tatbikatın yarım saat sürdüğünü bildirdi. Lukaşenko, tatbikatta ne tür talimlerin yapıldığına dair bilgi vermedi.'Köprü yeniden trafiğe açıldı'Kırım Köprüsü'nün işletme şirketi Taman, köprünün tatbikatın ardından yeniden trafiğe açıldığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230607/sivil-altyapi-saldirilarina-baraj-patlatma-da-eklendi-bugune-kadar-hangi-noktalar-hedef-alindi-1072131483.html
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kırım köprüsü, rusya, ukrayna, tatbikat, kırım
kırım köprüsü, rusya, ukrayna, tatbikat, kırım
Kırım Köprüsü'nde terörle mücadele tatbikatı yapıldı
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Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Nikolay Lukaşenko, Kırım Köprüsü'nün tatbikat için geçici olarak kapatıldığını açıkladı.
Rusya, Ukrayna ordusunun saldırdığı sivil altyapı tesislerinden biri olan Kırım Köprüsü'nde güvenliğin artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Gazetecilere demeç veren Ulaştırma Bakanı Lukaşenko, "Kırım Köprüsü'nde terörle mücadele tatbikatı yapılıyor. Tatbikat biter bitmez köprü yeniden trafiğe açılacak" dedi.
'Tatbikat yarım saat sürdü'
Tatbikatın ardından bir açıklama daha yapan Lukaşenko, tatbikatın yarım saat sürdüğünü bildirdi. Lukaşenko, tatbikatta ne tür talimlerin yapıldığına dair bilgi vermedi.
'Köprü yeniden trafiğe açıldı'
Kırım Köprüsü'nün işletme şirketi Taman, köprünün tatbikatın ardından yeniden trafiğe açıldığını duyurdu.