https://sputniknews.com.tr/20230608/kirim-koprusunde-terorle-mucadele-tatbikati-yapildi-1072199890.html

Kırım Köprüsü'nde terörle mücadele tatbikatı yapıldı

Kırım Köprüsü'nde terörle mücadele tatbikatı yapıldı

Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Nikolay Lukaşenko, Kırım Köprüsü'nün tatbikat için geçici olarak kapatıldığını açıkladı. 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T21:42+0300

2023-06-08T21:42+0300

2023-06-08T21:42+0300

ukrayna krizi

kırım köprüsü

rusya

ukrayna

tatbikat

kırım

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Rusya, Ukrayna ordusunun saldırdığı sivil altyapı tesislerinden biri olan Kırım Köprüsü'nde güvenliğin artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.Gazetecilere demeç veren Ulaştırma Bakanı Lukaşenko, "Kırım Köprüsü'nde terörle mücadele tatbikatı yapılıyor. Tatbikat biter bitmez köprü yeniden trafiğe açılacak" dedi.'Tatbikat yarım saat sürdü'Tatbikatın ardından bir açıklama daha yapan Lukaşenko, tatbikatın yarım saat sürdüğünü bildirdi. Lukaşenko, tatbikatta ne tür talimlerin yapıldığına dair bilgi vermedi.'Köprü yeniden trafiğe açıldı'Kırım Köprüsü'nün işletme şirketi Taman, köprünün tatbikatın ardından yeniden trafiğe açıldığını duyurdu.

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