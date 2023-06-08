https://sputniknews.com.tr/20230608/inter-ve-manchester-city-uefa-sampiyonlar-ligi-finali-icin-istanbulda-1072202597.html
Inter ve Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da
Inter ve Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak final maçında karşılaşacak İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımları... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T23:04+0300
2023-06-08T23:04+0300
2023-06-08T23:04+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
inter
manchester city
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Ülkelerinden kalkan özel uçaklarla İstanbul Havalimanı'na yarım saat arayla ulaşan takımlar, konaklayacakları otellere geçti.Yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle iki takımın kafileleri, VIP terminalinden çıkarıldı.Kafileler, uçakların önüne kadar getirilen takım otobüsleriyle havalimanından ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230607/istanbullulari-ilgilendiriyor-sampiyonlar-ligi-finali-icin-bazi-yollar-5-gun-kapatilacak-1072130163.html
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uefa şampiyonlar ligi, inter, manchester city
Inter ve Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak final maçında karşılaşacak İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımları, İstanbul'a geldi.
Ülkelerinden kalkan özel uçaklarla İstanbul Havalimanı'na yarım saat arayla ulaşan takımlar, konaklayacakları otellere geçti.
Yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle iki takımın kafileleri, VIP terminalinden çıkarıldı.
Kafileler, uçakların önüne kadar getirilen takım otobüsleriyle havalimanından ayrıldı.