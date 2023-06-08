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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230608/hindistan-ukraynayi-g20-zirvesine-davet-etmeyecek-1072186111.html
Hindistan, Ukrayna'yı G20 zirvesine davet etmeyecek
Hindistan, Ukrayna'yı G20 zirvesine davet etmeyecek
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, eylül ayında ev sahipliği yapacağı G20 Liderler Zirvesi’ne Ukrayna'yı davet etmeyi düşünmediklerini... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T15:48+0300
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Jaishankar, "G20'ye katılımın yalnızca davet ettiğimiz üyeler ve kuruluşlar için olduğunu düşünüyoruz. Bunun da listesini G20 dönem başkanlığını üstlendiğimizde açıklamıştık" dedi.Bu durumu tekrar gündeme getirmediklerini belirten Jaishankar, "Dürüst olmak gerekirse, bu kimseyle tartıştığımız bir konu değil" diye konuştu.Jaishankar, eylülde yapılacak G20 Liderler Zirvesi’ne Ukrayna'yı davet etmeyi düşünmediklerini ifade etti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçen yıl Endonezya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi’ne davet edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230523/cin-g20-toplantisini-boykot-edecek-1071457561.html
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hindistan, g20, ukrayna, davet, vladimir zelenskiy
hindistan, g20, ukrayna, davet, vladimir zelenskiy

Hindistan, Ukrayna'yı G20 zirvesine davet etmeyecek

15:48 08.06.2023 (güncellendi: 15:49 08.06.2023)
© AFP 2023 / TAUSEEF MUSTAFAG20
G20 - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / TAUSEEF MUSTAFA
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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, eylül ayında ev sahipliği yapacağı G20 Liderler Zirvesi’ne Ukrayna'yı davet etmeyi düşünmediklerini söyledi.
Jaishankar, "G20'ye katılımın yalnızca davet ettiğimiz üyeler ve kuruluşlar için olduğunu düşünüyoruz. Bunun da listesini G20 dönem başkanlığını üstlendiğimizde açıklamıştık" dedi.
Bu durumu tekrar gündeme getirmediklerini belirten Jaishankar, "Dürüst olmak gerekirse, bu kimseyle tartıştığımız bir konu değil" diye konuştu.
Jaishankar, eylülde yapılacak G20 Liderler Zirvesi’ne Ukrayna'yı davet etmeyi düşünmediklerini ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçen yıl Endonezya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi’ne davet edilmişti.
G20 toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
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