https://sputniknews.com.tr/20230608/hindistan-ukraynayi-g20-zirvesine-davet-etmeyecek-1072186111.html

Hindistan, Ukrayna'yı G20 zirvesine davet etmeyecek

Hindistan, Ukrayna'yı G20 zirvesine davet etmeyecek

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, eylül ayında ev sahipliği yapacağı G20 Liderler Zirvesi’ne Ukrayna'yı davet etmeyi düşünmediklerini... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T15:48+0300

2023-06-08T15:48+0300

2023-06-08T15:49+0300

hindistan

g20

ukrayna

davet

vladimir zelenskiy

ukrayna krizi

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Jaishankar, "G20'ye katılımın yalnızca davet ettiğimiz üyeler ve kuruluşlar için olduğunu düşünüyoruz. Bunun da listesini G20 dönem başkanlığını üstlendiğimizde açıklamıştık" dedi.Bu durumu tekrar gündeme getirmediklerini belirten Jaishankar, "Dürüst olmak gerekirse, bu kimseyle tartıştığımız bir konu değil" diye konuştu.Jaishankar, eylülde yapılacak G20 Liderler Zirvesi’ne Ukrayna'yı davet etmeyi düşünmediklerini ifade etti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçen yıl Endonezya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi’ne davet edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230523/cin-g20-toplantisini-boykot-edecek-1071457561.html

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hindistan, g20, ukrayna, davet, vladimir zelenskiy