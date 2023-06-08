https://sputniknews.com.tr/20230608/hindistan-ukraynayi-g20-zirvesine-davet-etmeyecek-1072186111.html
Hindistan, Ukrayna'yı G20 zirvesine davet etmeyecek
Hindistan, Ukrayna'yı G20 zirvesine davet etmeyecek
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, eylül ayında ev sahipliği yapacağı G20 Liderler Zirvesi’ne Ukrayna'yı davet etmeyi düşünmediklerini... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T15:48+0300
2023-06-08T15:48+0300
2023-06-08T15:49+0300
hindistan
g20
ukrayna
davet
vladimir zelenskiy
ukrayna krizi
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Jaishankar, "G20'ye katılımın yalnızca davet ettiğimiz üyeler ve kuruluşlar için olduğunu düşünüyoruz. Bunun da listesini G20 dönem başkanlığını üstlendiğimizde açıklamıştık" dedi.Bu durumu tekrar gündeme getirmediklerini belirten Jaishankar, "Dürüst olmak gerekirse, bu kimseyle tartıştığımız bir konu değil" diye konuştu.Jaishankar, eylülde yapılacak G20 Liderler Zirvesi’ne Ukrayna'yı davet etmeyi düşünmediklerini ifade etti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçen yıl Endonezya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi’ne davet edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230523/cin-g20-toplantisini-boykot-edecek-1071457561.html
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hindistan, g20, ukrayna, davet, vladimir zelenskiy
hindistan, g20, ukrayna, davet, vladimir zelenskiy
Hindistan, Ukrayna'yı G20 zirvesine davet etmeyecek
15:48 08.06.2023 (güncellendi: 15:49 08.06.2023) Abone ol
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, eylül ayında ev sahipliği yapacağı G20 Liderler Zirvesi’ne Ukrayna'yı davet etmeyi düşünmediklerini söyledi.
Jaishankar, "G20'ye katılımın yalnızca davet ettiğimiz üyeler ve kuruluşlar için olduğunu düşünüyoruz. Bunun da listesini G20 dönem başkanlığını üstlendiğimizde açıklamıştık" dedi.
Bu durumu tekrar gündeme getirmediklerini belirten Jaishankar, "Dürüst olmak gerekirse, bu kimseyle tartıştığımız bir konu değil" diye konuştu.
Jaishankar, eylülde yapılacak G20 Liderler Zirvesi’ne Ukrayna'yı davet etmeyi düşünmediklerini ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçen yıl Endonezya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi’ne davet edilmişti.