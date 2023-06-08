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Fransa Açık'ta tek kadınların ilk finalisti Çek Muchova
Fransa Açık'ta tek kadınların ilk finalisti Çek Muchova
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda ilk finalist Çek Karolina Muchova oldu. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
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Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. gününde 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya klasmanının 43 numarası Muchova karşı karşıya geldi.Bu sezon grand slam maçlarında hiç yenilmeyen ve Fransa Açık'ta yarı finale set vermeden gelen Sabalenka'yı 7-6, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup eden Çek raket kariyerinde ilk kez finale yükseldi.Muchova cumartesi günü oynanacak finalde Iga Swiatek-Beatriz Haddad Maia maçının galibiyle karşılaşacak.Fransa Açık'ta Muchova'nın finaldeki rakibi Swiatek olduSezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda Polonyalı Iga Swiatek, finalde Çek Karolina Muchova'nın rakibi oldu.Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. gününde, dünya klasmanının 1 numarası Swiatek, 14 numaralı seribaşı Brezilyalı Beatriz Haddad Maia ile karşılaştı.Toplam 2 saat 9 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen Swiatek, turnuvada 3. kez finale yükseldi.Fransa Açık'ta iki şampiyonluğu bulunan Polonyalı raket, 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak finalde Çek sporcu Karolina Muchova ile karşı karşıya gelecek.
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fransa açık (roland garros), iga swiatek, karolina muchova
fransa açık (roland garros), iga swiatek, karolina muchova

Fransa Açık'ta tek kadınların ilk finalisti Çek Muchova

22:17 08.06.2023
© AAKarolina Muchova
Karolina Muchova - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AA
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda ilk finalist Çek Karolina Muchova oldu.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. gününde 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya klasmanının 43 numarası Muchova karşı karşıya geldi.
Bu sezon grand slam maçlarında hiç yenilmeyen ve Fransa Açık'ta yarı finale set vermeden gelen Sabalenka'yı 7-6, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup eden Çek raket kariyerinde ilk kez finale yükseldi.
Muchova cumartesi günü oynanacak finalde Iga Swiatek-Beatriz Haddad Maia maçının galibiyle karşılaşacak.

Fransa Açık'ta Muchova'nın finaldeki rakibi Swiatek oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda Polonyalı Iga Swiatek, finalde Çek Karolina Muchova'nın rakibi oldu.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. gününde, dünya klasmanının 1 numarası Swiatek, 14 numaralı seribaşı Brezilyalı Beatriz Haddad Maia ile karşılaştı.
Toplam 2 saat 9 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen Swiatek, turnuvada 3. kez finale yükseldi.
Fransa Açık'ta iki şampiyonluğu bulunan Polonyalı raket, 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak finalde Çek sporcu Karolina Muchova ile karşı karşıya gelecek.
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