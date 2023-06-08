https://sputniknews.com.tr/20230608/fransa-acikta-tek-kadinlarin-ilk-finalisti-cek-muchova-1072201710.html

Fransa Açık'ta tek kadınların ilk finalisti Çek Muchova

Fransa Açık'ta tek kadınların ilk finalisti Çek Muchova

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda ilk finalist Çek Karolina Muchova oldu. 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T22:17+0300

2023-06-08T22:17+0300

2023-06-08T22:17+0300

spor

fransa açık (roland garros)

iga swiatek

karolina muchova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072201542_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c5145c24e555b478170a385d2f8fe578.jpg

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. gününde 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya klasmanının 43 numarası Muchova karşı karşıya geldi.Bu sezon grand slam maçlarında hiç yenilmeyen ve Fransa Açık'ta yarı finale set vermeden gelen Sabalenka'yı 7-6, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup eden Çek raket kariyerinde ilk kez finale yükseldi.Muchova cumartesi günü oynanacak finalde Iga Swiatek-Beatriz Haddad Maia maçının galibiyle karşılaşacak.Fransa Açık'ta Muchova'nın finaldeki rakibi Swiatek olduSezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda Polonyalı Iga Swiatek, finalde Çek Karolina Muchova'nın rakibi oldu.Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. gününde, dünya klasmanının 1 numarası Swiatek, 14 numaralı seribaşı Brezilyalı Beatriz Haddad Maia ile karşılaştı.Toplam 2 saat 9 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen Swiatek, turnuvada 3. kez finale yükseldi.Fransa Açık'ta iki şampiyonluğu bulunan Polonyalı raket, 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak finalde Çek sporcu Karolina Muchova ile karşı karşıya gelecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa açık (roland garros), iga swiatek, karolina muchova