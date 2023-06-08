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Fenomen keçi Simba'nın kardeşi Simbi: Kulakları daha uzun
Fenomen keçi Simba'nın kardeşi Simbi: Kulakları daha uzun
Pakistan'ın Karaçi kentinde 2 ay önce dünyaya gelen Simbi isimli yavru keçi, uzun kulaklarıyla dünya çapında ilgi görüyor. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, keçi, simba, pakistan, kulak, фото
fotoğraf, keçi, simba, pakistan, kulak, фото

Fenomen keçi Simba'nın kardeşi Simbi: Kulakları daha uzun

13:51 08.06.2023
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Pakistan'ın Karaçi kentinde 2 ay önce dünyaya gelen Simbi isimli yavru keçi, uzun kulaklarıyla dünya çapında ilgi görüyor.
© AAPakistan’ın Karaçi kentinde 2 ay önce doğan Simbi isimli yavru keçi yaklaşık 55 cm uzunluğundaki kulaklarıyla ilgi çekiyor.
Simba’nın kardeşi Simbi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Pakistan’ın Karaçi kentinde 2 ay önce doğan Simbi isimli yavru keçi yaklaşık 55 cm uzunluğundaki kulaklarıyla ilgi çekiyor.
© AAUzun kulaklarıyla dünya çapında ilgi çeken Simbi’nin, Pakistan yerel kaynaklarına göre geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Simba’nın kardeşi olduğu belirtiliyor.
Simba’nın kardeşi Simbi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Uzun kulaklarıyla dünya çapında ilgi çeken Simbi’nin, Pakistan yerel kaynaklarına göre geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Simba’nın kardeşi olduğu belirtiliyor.
© AAKeçi yetiştiricisi Mohammad Hasan Narejo’ya ait olan çiftlikte dünyaya gelen keçi yavrusu Simbi, henüz iki aylık olmasına rağmen tek kulak uzunluğu 55 santimetre.
Simba’nın kardeşi Simbi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Keçi yetiştiricisi Mohammad Hasan Narejo’ya ait olan çiftlikte dünyaya gelen keçi yavrusu Simbi, henüz iki aylık olmasına rağmen tek kulak uzunluğu 55 santimetre.
© AANarejo ailesinin mutluluk kaynağı olan dişi keçi, atlayıp zıplarken zaman zaman kulaklarına bassa da kendisine gösterilen ilgiden oldukça memnun.
Simba’nın kardeşi Simbi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Narejo ailesinin mutluluk kaynağı olan dişi keçi, atlayıp zıplarken zaman zaman kulaklarına bassa da kendisine gösterilen ilgiden oldukça memnun.
© AABaşta kekik olmak üzere doğanın sunduğu en faydalı otlardan az olmak kaydıyla ve anne sütü doldurulmuş biberonla dikkatli bir biçimde beslenen Simbi’nin özel ağılına sıcaklardan bunalmaması için vantilatör bile yerleştirilmiş.
Simba’nın kardeşi Simbi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Başta kekik olmak üzere doğanın sunduğu en faydalı otlardan az olmak kaydıyla ve anne sütü doldurulmuş biberonla dikkatli bir biçimde beslenen Simbi’nin özel ağılına sıcaklardan bunalmaması için vantilatör bile yerleştirilmiş.
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