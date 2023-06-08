Fenomen keçi Simba'nın kardeşi Simbi: Kulakları daha uzun

© AAPakistan’ın Karaçi kentinde 2 ay önce doğan Simbi isimli yavru keçi yaklaşık 55 cm uzunluğundaki kulaklarıyla ilgi çekiyor.
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© AA
Pakistan’ın Karaçi kentinde 2 ay önce doğan Simbi isimli yavru keçi yaklaşık 55 cm uzunluğundaki kulaklarıyla ilgi çekiyor.
© AAUzun kulaklarıyla dünya çapında ilgi çeken Simbi’nin, Pakistan yerel kaynaklarına göre geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Simba’nın kardeşi olduğu belirtiliyor.
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© AA
Uzun kulaklarıyla dünya çapında ilgi çeken Simbi’nin, Pakistan yerel kaynaklarına göre geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Simba’nın kardeşi olduğu belirtiliyor.
© AAKeçi yetiştiricisi Mohammad Hasan Narejo’ya ait olan çiftlikte dünyaya gelen keçi yavrusu Simbi, henüz iki aylık olmasına rağmen tek kulak uzunluğu 55 santimetre.
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© AA
Keçi yetiştiricisi Mohammad Hasan Narejo’ya ait olan çiftlikte dünyaya gelen keçi yavrusu Simbi, henüz iki aylık olmasına rağmen tek kulak uzunluğu 55 santimetre.
© AANarejo ailesinin mutluluk kaynağı olan dişi keçi, atlayıp zıplarken zaman zaman kulaklarına bassa da kendisine gösterilen ilgiden oldukça memnun.
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© AA
Narejo ailesinin mutluluk kaynağı olan dişi keçi, atlayıp zıplarken zaman zaman kulaklarına bassa da kendisine gösterilen ilgiden oldukça memnun.
© AABaşta kekik olmak üzere doğanın sunduğu en faydalı otlardan az olmak kaydıyla ve anne sütü doldurulmuş biberonla dikkatli bir biçimde beslenen Simbi’nin özel ağılına sıcaklardan bunalmaması için vantilatör bile yerleştirilmiş.
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© AA
Başta kekik olmak üzere doğanın sunduğu en faydalı otlardan az olmak kaydıyla ve anne sütü doldurulmuş biberonla dikkatli bir biçimde beslenen Simbi’nin özel ağılına sıcaklardan bunalmaması için vantilatör bile yerleştirilmiş.