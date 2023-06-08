https://sputniknews.com.tr/20230608/erdogan-81-vilayetimizin-her-birini-yemyesil-hale-getirene-kadar-durmadan-calismaya-devam-edecegiz-1072190235.html

Erdoğan: 81 vilayetimizin her birini yemyeşil hale getirene kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz

Erdoğan: 81 vilayetimizin her birini yemyeşil hale getirene kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millet bahçeleri açılışlarımızın yanında, bugün 9 ilimizde 9 milyon fidanın dikimini de gerçekleştirdik. Türkiye’yi, 81... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T16:36+0300

2023-06-08T16:36+0300

2023-06-08T16:36+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ağaçlandırma

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071872237_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_d23c4497a55933238f13c9adb809145f.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de şimdiye kadar 60 yılda yapılan ağaçlandırmayı 21 yılda 1.5 katına çıkardıklarını belirtti.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Millet bahçeleri açılışlarımızın yanında, bugün 9 ilimizde 9 milyon fidanın dikimini de gerçekleştirdik. Türkiye’yi, 81 vilayetimizin her birini yemyeşil hale getirene kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ağaçlandırma, türkiye