https://sputniknews.com.tr/20230608/erdogan-81-vilayetimizin-her-birini-yemyesil-hale-getirene-kadar-durmadan-calismaya-devam-edecegiz-1072190235.html
Erdoğan: 81 vilayetimizin her birini yemyeşil hale getirene kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz
Erdoğan: 81 vilayetimizin her birini yemyeşil hale getirene kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millet bahçeleri açılışlarımızın yanında, bugün 9 ilimizde 9 milyon fidanın dikimini de gerçekleştirdik. Türkiye’yi, 81... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T16:36+0300
2023-06-08T16:36+0300
2023-06-08T16:36+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ağaçlandırma
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de şimdiye kadar 60 yılda yapılan ağaçlandırmayı 21 yılda 1.5 katına çıkardıklarını belirtti.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Millet bahçeleri açılışlarımızın yanında, bugün 9 ilimizde 9 milyon fidanın dikimini de gerçekleştirdik. Türkiye’yi, 81 vilayetimizin her birini yemyeşil hale getirene kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
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recep tayyip erdoğan, ağaçlandırma, türkiye
recep tayyip erdoğan, ağaçlandırma, türkiye
Erdoğan: 81 vilayetimizin her birini yemyeşil hale getirene kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millet bahçeleri açılışlarımızın yanında, bugün 9 ilimizde 9 milyon fidanın dikimini de gerçekleştirdik. Türkiye’yi, 81 vilayetimizin her birini yemyeşil hale getirene kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de şimdiye kadar 60 yılda yapılan ağaçlandırmayı 21 yılda 1.5 katına çıkardıklarını belirtti.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Millet bahçeleri açılışlarımızın yanında, bugün 9 ilimizde 9 milyon fidanın dikimini de gerçekleştirdik. Türkiye’yi, 81 vilayetimizin her birini yemyeşil hale getirene kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.