https://sputniknews.com.tr/20230608/dolar-tlde-gunun-ilk-rakamlari-nasil-1072165181.html
Dolar/TL'de günün ilk rakamları nasıl?
Dolar/TL'de günün ilk rakamları nasıl?
İstanbul serbest piyasada dolar 23.3470 liradan, euro 24.9890 liradan güne başladı. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T09:21+0300
2023-06-08T09:21+0300
2023-06-08T09:58+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
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altın
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Serbest piyasada 23,3450 liradan alınan dolar 23,3470 liradan satılıyor. 24,9870 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 24,9890 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 23,1800 lira, euronun satış fiyatı ise 24,8380 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 458 lira, çeyrek altın 2 bin 361 lira, Cumhuriyet altını 9.421 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.561 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.86 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.86 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.355 dolar seviyesinde.
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Dolar/TL'de günün ilk rakamları nasıl?
09:21 08.06.2023 (güncellendi: 09:58 08.06.2023) Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 23.3470 liradan, euro 24.9890 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 23,3450 liradan alınan dolar 23,3470 liradan satılıyor. 24,9870 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 24,9890 lira olarak belirlendi.
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