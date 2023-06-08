https://sputniknews.com.tr/20230608/disisleri-bakani-fidan-ukraynali-mevkidasi-ile-gorustu-1072198396.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T20:29+0300
2023-06-08T20:29+0300
2023-06-08T20:29+0300
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hakan fidan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna’daki güncel gelişmeler ele alındı. Ayrıca Bakan Kuleba, Bakan Fidan’ı Ukrayna’ya davet etti.
https://sputniknews.com.tr/20230608/kulebadan-erdoganin-kahovka-barajinin-patlatilmasi-olayinin-sorusturulmasi-onerisine-kaba-yanit--1072195465.html
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hakan fidan, ukrayna, ukrayna krizi, türkiye
hakan fidan, ukrayna, ukrayna krizi, türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna’daki güncel gelişmeler ele alındı. Ayrıca Bakan Kuleba, Bakan Fidan’ı Ukrayna’ya davet etti.