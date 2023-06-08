https://sputniknews.com.tr/20230608/disisleri-bakani-fidan-ukraynali-mevkidasi-ile-gorustu-1072198396.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü. 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T20:29+0300

2023-06-08T20:29+0300

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türkiye

hakan fidan

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna’daki güncel gelişmeler ele alındı. Ayrıca Bakan Kuleba, Bakan Fidan’ı Ukrayna’ya davet etti.

https://sputniknews.com.tr/20230608/kulebadan-erdoganin-kahovka-barajinin-patlatilmasi-olayinin-sorusturulmasi-onerisine-kaba-yanit--1072195465.html

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