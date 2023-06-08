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Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna’daki güncel gelişmeler ele alındı. Ayrıca Bakan Kuleba, Bakan Fidan’ı Ukrayna’ya davet etti.
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hakan fidan, ukrayna, ukrayna krizi, türkiye
hakan fidan, ukrayna, ukrayna krizi, türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

20:29 08.06.2023
© AADışişleri Bakanlığına getirilen Hakan Fidan, bakanlıkta düzenlenen törenle görevi devraldı. ( Mehmet Kaman - Anadolu Ajansı )
Dışişleri Bakanlığına getirilen Hakan Fidan, bakanlıkta düzenlenen törenle görevi devraldı. ( Mehmet Kaman - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna’daki güncel gelişmeler ele alındı. Ayrıca Bakan Kuleba, Bakan Fidan’ı Ukrayna’ya davet etti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
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