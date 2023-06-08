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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın'la görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın'la görüştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T15:29+0300
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politika
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Kılıçdaroğlu ve Karayalçın'ın CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi, yaklaşık 45 dakika sürdü.Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Karayalçın, herhangi bir açıklama yapmadan genel merkezden ayrıldı.
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın'la görüştü

15:29 08.06.2023
© AAMilletvekili yemin töreninden kareler
Milletvekili yemin töreninden kareler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AA
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Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu ve Karayalçın'ın CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi, yaklaşık 45 dakika sürdü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Karayalçın, herhangi bir açıklama yapmadan genel merkezden ayrıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
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