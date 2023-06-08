https://sputniknews.com.tr/20230608/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-murat-karayalcinla-gorustu-1072184699.html

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın'la görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın'la görüştü

Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T15:29+0300

2023-06-08T15:29+0300

2023-06-08T15:29+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Kılıçdaroğlu ve Karayalçın'ın CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi, yaklaşık 45 dakika sürdü.Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Karayalçın, herhangi bir açıklama yapmadan genel merkezden ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230608/kilicdaroglu-bir-daha-aday-olmayacagim-1072167641.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)