https://sputniknews.com.tr/20230608/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-murat-karayalcinla-gorustu-1072184699.html
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın'la görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın'la görüştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T15:29+0300
2023-06-08T15:29+0300
2023-06-08T15:29+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Kılıçdaroğlu ve Karayalçın'ın CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi, yaklaşık 45 dakika sürdü.Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Karayalçın, herhangi bir açıklama yapmadan genel merkezden ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230608/kilicdaroglu-bir-daha-aday-olmayacagim-1072167641.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın'la görüştü
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Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu ve Karayalçın'ın CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi, yaklaşık 45 dakika sürdü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Karayalçın, herhangi bir açıklama yapmadan genel merkezden ayrıldı.