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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230608/bankacilik-sektoru-kredi-hacmi-gecen-hafta-9-trilyon-2615-milyar-lira-oldu-1072202966.html
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 9 trilyon 261.5 milyar lira oldu
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 9 trilyon 261.5 milyar lira oldu
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 132 milyar 631 milyon lira artarak 9 trilyon 261 milyar 513 milyon liraya yükseldi. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T23:24+0300
2023-06-08T23:24+0300
ekonomi
bankacılık
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
tüketici güven endeksi
tüketim
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 2 Haziran itibarıyla 132 milyar 631 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 9 trilyon 128 milyar 882 milyon liradan 9 trilyon 261 milyar 513 milyon liraya yükseldi.Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 122 milyar 25 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,2 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 10 trilyon 421 milyar 94 milyon lira oldu.Tüketici kredileri 1 trilyon 366 milyar 261 milyon lira olduVerilere göre, tüketici kredileri tutarı, 2 Haziran itibarıyla 2 milyar 615 milyon lira azalışla 1 trilyon 366 milyar 261 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 434 milyar 175 milyon lirası konut, 80 milyar 87 milyon lirası taşıt ve 851 milyar 999 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 14 milyar 565 milyon lira artarak 1 trilyon 118 milyar 546 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 22 milyar 11 milyon lira artarak 721 milyar 423 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 376 milyar 588 milyon lirası taksitli, 344 milyar 835 milyon lirası taksitsiz oldu.Yasal öz kaynaklar arttıBDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 2 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre 2 milyar 138 milyon lira azalarak 166 milyar 139 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 144 milyar 609 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 386 milyon lira artışla 1 trilyon 911 milyar 371 milyon lira oldu.
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bankacılık, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), tüketici güven endeksi, tüketim
bankacılık, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), tüketici güven endeksi, tüketim

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 9 trilyon 261.5 milyar lira oldu

23:24 08.06.2023
© AABankacılık sektörü, para sayma
Bankacılık sektörü, para sayma - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AA
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 132 milyar 631 milyon lira artarak 9 trilyon 261 milyar 513 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 2 Haziran itibarıyla 132 milyar 631 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 9 trilyon 128 milyar 882 milyon liradan 9 trilyon 261 milyar 513 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 122 milyar 25 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,2 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 10 trilyon 421 milyar 94 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 1 trilyon 366 milyar 261 milyon lira oldu

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 2 Haziran itibarıyla 2 milyar 615 milyon lira azalışla 1 trilyon 366 milyar 261 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 434 milyar 175 milyon lirası konut, 80 milyar 87 milyon lirası taşıt ve 851 milyar 999 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 14 milyar 565 milyon lira artarak 1 trilyon 118 milyar 546 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 22 milyar 11 milyon lira artarak 721 milyar 423 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 376 milyar 588 milyon lirası taksitli, 344 milyar 835 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 2 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre 2 milyar 138 milyon lira azalarak 166 milyar 139 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 144 milyar 609 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 386 milyon lira artışla 1 trilyon 911 milyar 371 milyon lira oldu.
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