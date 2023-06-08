https://sputniknews.com.tr/20230608/bakan-guler-ingiltere-savunma-bakani-wallace-ile-telefonda-gorustu-1072158066.html
Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü
Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T00:15+0300
2023-06-08T00:15+0300
2023-06-08T00:15+0300
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüşme yaptı.Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Wallace, Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.
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yaşar güler, orgeneral yaşar güler, ingiltere
yaşar güler, orgeneral yaşar güler, ingiltere
Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüşme yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Wallace, Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.