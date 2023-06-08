https://sputniknews.com.tr/20230608/bakan-guler-ingiltere-savunma-bakani-wallace-ile-telefonda-gorustu-1072158066.html

Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü

Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 08.06.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

yaşar güler

orgeneral yaşar güler

ingiltere

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüşme yaptı.Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Wallace, Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

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yaşar güler, orgeneral yaşar güler, ingiltere