https://sputniknews.com.tr/20230608/asgari-ucret-zamminda-yeni-konusulan-tutar-1072165277.html

Asgari ücret zammında yeni konuşulan tutar

Asgari ücret zammında yeni konuşulan tutar

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Döviz kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle asgari ücret için 11 bin 600 lira konuşuluyor. 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T09:39+0300

2023-06-08T09:39+0300

2023-06-08T09:44+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

zam

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kurulan kabinenin ilk toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarına başlayacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın önümüzdeki günlerde işçi ve işveren temsilcilerini davet etmesiyle yeni asgari ücret tespit süreci resmen başlayacak. Habertürk'ün haberine göre, asgari ücretle ilgili gayri resmi ilk temas, TÜRK – İŞ ve TİSK heyetlerinin yeni Çalışma Bakanı Işıkhan’a yapacakları 'hayırlı olsun' ziyaretinde gerçekleşecek. Kurban Bayramı’ndan önce yeni asgari ücretin ilan edileceği tahmin ediliyor. TİSK’in komisyonda, asgari ücret desteğinin 2016 yılındaki gibi brüt asgari ücretin en az yüzde 6’sı oranına çıkartılarak devam ettirilmesini talep etmesi bekleniyor. Kur nedeniyle farklı asgari ücret tutarları gündeme gelebilir Döviz kuru bugünlerde yeniden hareketlendi. Yılbaşındaki 455 dolar seviyesini koruyabilmek için bile net asgari ücretin en az 10.600 lira olması gerekiyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise seçim öncesi yaptığı açıklamalarda asgari ücretin yaklaşık 500 dolar olacağını ifade etti. Ancak, döviz kuru çok hızlı hareket ettiği için 500 dolar salı günkü kurla 10.800 lira iken, dünkü kurla 11.600 lira oldu. Kurdaki oynaklığın komisyon toplantıları boyunca bu şekilde devam etmesi halinde çok farklı asgari ücret tutarları da gündeme gelebilir.

https://sputniknews.com.tr/20230607/ak-partiden-asgari-ucret-memur-ve-emekli-maaslariyla-ilgili-zam-aciklamasi-1072128577.html

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