https://sputniknews.com.tr/20230608/asean-ilk-kez-ortak-askeri-tatbikat-duzenleyecek--1072182193.html

ASEAN ilk kez ortak askeri tatbikat düzenleyecek

ASEAN ilk kez ortak askeri tatbikat düzenleyecek

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) ilk ortak askeri tatbikatını Güney Çin Denizi'nde düzenleyeceği duyuruldu. 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T15:06+0300

2023-06-08T15:06+0300

2023-06-08T15:07+0300

savunma

asean

güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)

ortak askeri tatbikat

askeri tatbikat

güney çin denizi

çin

çin halk cumhuriyeti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072184139_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d1fdf4b71c951a990277373747e38a19.jpg

Endonezya Genelkurmay Başkanı Yudo Margono, ASEAN ülkeleri askeri şeflerinin Bali'de yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Kuzey Natuna Denizi'nde ortak askeri tatbikatlar yapacağız" dedi.Margono, tatbikatın 10 üyenin tamamı ve gözlemci üye Doğu Timor'un katılımıyla Eylül ayında gerçekleştirileceğini söyledi. Bu ülkelere askeri cunta idaresindeki Myanmar'ın da dahil olduğu bildirildi.Endonezyalı komutan, tatbikatların deniz güvenliği ve kurtarma odaklı olacağını ve muharebe operasyonlarını içermeyeceğini söyledi.Bloğun üyeleri daha önce ABD ile deniz tatbikatları düzenlemiş ancak asla kendi başlarına bir blok olarak askeri tatbikat yapmamışlardı. Söz konusu ortak tatbikat bir ilk olarak kayıtlara geçecek. Tatbikat kararı, Çin ile Filipinler'e ait savaş gemilerinin 'tehlikeli' şekilde birbirine yaklaşmasının ardından ABD tarafından yapılan duyurunun ardından geldi.Geçen ay yapılan bir zirvede ASEAN liderleri, Güney Çin Denizi'nde çatışma riskini azaltmayı hedeflediklerini açıklamışlardı.Blok, bir sonraki liderler zirvesini yine Eylül ayında Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yapacak.

https://sputniknews.com.tr/20230602/abd-savunma-bakanindan-cinli-mevkidasina-ben-sana-yaptirim-uygulayayim-ama-sen-yine-de-benle-gorus-1071928144.html

güney çin denizi

çin

çin halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asean, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), ortak askeri tatbikat, askeri tatbikat, güney çin denizi, çin, çin halk cumhuriyeti