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ASEAN ilk kez ortak askeri tatbikat düzenleyecek
ASEAN ilk kez ortak askeri tatbikat düzenleyecek
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) ilk ortak askeri tatbikatını Güney Çin Denizi'nde düzenleyeceği duyuruldu. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T15:06+0300
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Endonezya Genelkurmay Başkanı Yudo Margono, ASEAN ülkeleri askeri şeflerinin Bali'de yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Kuzey Natuna Denizi'nde ortak askeri tatbikatlar yapacağız" dedi.Margono, tatbikatın 10 üyenin tamamı ve gözlemci üye Doğu Timor'un katılımıyla Eylül ayında gerçekleştirileceğini söyledi. Bu ülkelere askeri cunta idaresindeki Myanmar'ın da dahil olduğu bildirildi.Endonezyalı komutan, tatbikatların deniz güvenliği ve kurtarma odaklı olacağını ve muharebe operasyonlarını içermeyeceğini söyledi.Bloğun üyeleri daha önce ABD ile deniz tatbikatları düzenlemiş ancak asla kendi başlarına bir blok olarak askeri tatbikat yapmamışlardı. Söz konusu ortak tatbikat bir ilk olarak kayıtlara geçecek. Tatbikat kararı, Çin ile Filipinler'e ait savaş gemilerinin 'tehlikeli' şekilde birbirine yaklaşmasının ardından ABD tarafından yapılan duyurunun ardından geldi.Geçen ay yapılan bir zirvede ASEAN liderleri, Güney Çin Denizi'nde çatışma riskini azaltmayı hedeflediklerini açıklamışlardı.Blok, bir sonraki liderler zirvesini yine Eylül ayında Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yapacak.
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asean, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), ortak askeri tatbikat, askeri tatbikat, güney çin denizi, çin, çin halk cumhuriyeti
asean, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), ortak askeri tatbikat, askeri tatbikat, güney çin denizi, çin, çin halk cumhuriyeti

ASEAN ilk kez ortak askeri tatbikat düzenleyecek

15:06 08.06.2023 (güncellendi: 15:07 08.06.2023)
© AAGüneydoğu Asya Ülkeleri Birliği - ASEAN
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği - ASEAN - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AA
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Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) ilk ortak askeri tatbikatını Güney Çin Denizi'nde düzenleyeceği duyuruldu.
Endonezya Genelkurmay Başkanı Yudo Margono, ASEAN ülkeleri askeri şeflerinin Bali'de yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Kuzey Natuna Denizi'nde ortak askeri tatbikatlar yapacağız" dedi.
Margono, tatbikatın 10 üyenin tamamı ve gözlemci üye Doğu Timor'un katılımıyla Eylül ayında gerçekleştirileceğini söyledi. Bu ülkelere askeri cunta idaresindeki Myanmar'ın da dahil olduğu bildirildi.
Endonezyalı komutan, tatbikatların deniz güvenliği ve kurtarma odaklı olacağını ve muharebe operasyonlarını içermeyeceğini söyledi.
Bloğun üyeleri daha önce ABD ile deniz tatbikatları düzenlemiş ancak asla kendi başlarına bir blok olarak askeri tatbikat yapmamışlardı. Söz konusu ortak tatbikat bir ilk olarak kayıtlara geçecek.
Tatbikat kararı, Çin ile Filipinler'e ait savaş gemilerinin 'tehlikeli' şekilde birbirine yaklaşmasının ardından ABD tarafından yapılan duyurunun ardından geldi.
Geçen ay yapılan bir zirvede ASEAN liderleri, Güney Çin Denizi'nde çatışma riskini azaltmayı hedeflediklerini açıklamışlardı.
Blok, bir sonraki liderler zirvesini yine Eylül ayında Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yapacak.
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