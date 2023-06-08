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ABD ve İngiltere'den ekonomik işbirliğini güçlendirmeye yönelik yeni ortaklık
ABD ve İngiltere'den ekonomik işbirliğini güçlendirmeye yönelik yeni ortaklık
ABD ve İngiltere, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik yeni bir ortaklık konusunda anlaştı. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T23:58+0300
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Beyaz Saray, ABD ve İngiltere arasındaki ittifakın mevcut zorluklara karşı uyarlanması, güçlendirilmesi ve yeniden tasarlanmasını sağlamak amacıyla 21'inci yüzyıl ABD-İngiltere Ekonomik Ortaklığı için bir çerçeve sunan Atlantik Deklarasyonu'nu açıkladı.Açıklamada, ABD ve İngiltere arasındaki işbirliğinin her zamankinden önemli olduğu vurgulanarak, bunun için değişikliklere ayak uydurulması ve ittifakın bunlara uyarlanması gerektiği belirtildi.Teknoloji, ekonomi ve ulusal güvenlik konularının her zamankinden daha derin bir şekilde iç içe geçmiş durumda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Rusya ve Çin, yıkıcı teknolojiler, devlet dışı aktörler ve iklim değişikliği gibi uluslar ötesi zorluklar gibi uluslararası istikrara yönelik yeni zorluklarla karşı karşıya olunduğu kaydedildi.Kritik ve gelişmekte olan teknolojilerde her zamankinden daha yakın işbirliği öngörülüyorAçıklamada, ekonomik alandaki ortaklığın geliştirilmesi için Atlantik Deklarasyonu üzerinde anlaşıldığı belirtilerek, Atlantik Deklarasyonu ve beraberindeki Eylem Planı'nın ekonomik, teknolojik ve ticari ilişkilerin tüm yelpazesinde yeni bir tür inovatif ortaklığın temelini oluşturduğu bildirildi.Bunun yarı iletkenler, kuantum teknolojileri, yapay zeka, son teknoloji telekomünikasyon ve sentetik biyoloji gibi kritik ve gelişmekte olan teknolojiler üzerinde her zamankinden daha yakın bir işbirliğini kapsayan yeni bir ekonomik güvenlik çerçevesi oluşturacağı belirtilen açıklamada, bu ortaklığın ticaret ve yatırım ilişkilerinin derinleştirilmesine yardımcı olmasının yanı sıra savunma, bilim, sağlık güvenliği ve uzayda iki ülkenin ittifakını güçlendireceği ve karşılıklı ekonomik fayda için diğer alanlarda artan işbirliği fırsatlarının keşfedilmesine olanak tanıyacağı aktarıldı.Açıklamada, yeni ortaklığın ilk adımları olarak kritik ve gelişmekte olan teknolojilerde ABD ve İngiltere'nin liderliğinin sağlanacağı, ekonomik güvenlik, teknoloji koruma araç setleri ve tedarik zincirleri konusunda her zamankinden daha yakın bir işbirliğinin izleneceği, kapsayıcı ve sorumlu bir dijital dönüşüm için ortaklık yapılacağı, geleceğin temiz enerji ekonomisinin inşa edileceği ve iki ülkenin ittifakının savunma, sağlık güvenliği ve uzay alanlarında daha da güçlendirileceği belirtildi.Kritik mineraller anlaşması için müzakerelerin başlatılması planlanıyorİki ülkenin Paris Anlaşması kapsamındaki hedeflerine ulaşma, temiz enerji ekonomisi inşa etme, dayanıklı tedarik zincirlerini güçlendirme ve sanayi üslerine yatırım yapma konusunda kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, bu kapsamda elektrikli araçlar için önemli olan kritik minerallere yönelik anlaşma için müzakerelerin başlatılacağı aktarıldı.Açıklamada sivil nükleer ortaklığın da başlatılacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230608/biden-ingiltere-basbakani-sunak-ile-onemli-ve-olumlu-gorusmeler-gerceklestirdik-1072203212.html
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abd, ingiltere, anlaşma
abd, ingiltere, anlaşma

ABD ve İngiltere'den ekonomik işbirliğini güçlendirmeye yönelik yeni ortaklık

23:58 08.06.2023
© AA / Celal GüneşABD'nin başkenti Washington'da bulunan Beyaz Saray'da, ABD Başkanı Joe Biden (sağda) ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak (solda) ortak basın toplantısı düzenledi.
ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Beyaz Saray'da, ABD Başkanı Joe Biden (sağda) ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak (solda) ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AA / Celal Güneş
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ABD ve İngiltere, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik yeni bir ortaklık konusunda anlaştı.
Beyaz Saray, ABD ve İngiltere arasındaki ittifakın mevcut zorluklara karşı uyarlanması, güçlendirilmesi ve yeniden tasarlanmasını sağlamak amacıyla 21'inci yüzyıl ABD-İngiltere Ekonomik Ortaklığı için bir çerçeve sunan Atlantik Deklarasyonu'nu açıkladı.
Açıklamada, ABD ve İngiltere arasındaki işbirliğinin her zamankinden önemli olduğu vurgulanarak, bunun için değişikliklere ayak uydurulması ve ittifakın bunlara uyarlanması gerektiği belirtildi.
Teknoloji, ekonomi ve ulusal güvenlik konularının her zamankinden daha derin bir şekilde iç içe geçmiş durumda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Rusya ve Çin, yıkıcı teknolojiler, devlet dışı aktörler ve iklim değişikliği gibi uluslar ötesi zorluklar gibi uluslararası istikrara yönelik yeni zorluklarla karşı karşıya olunduğu kaydedildi.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
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Biden: İngiltere Başbakanı Sunak ile önemli ve olumlu görüşmeler gerçekleştirdik
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Kritik ve gelişmekte olan teknolojilerde her zamankinden daha yakın işbirliği öngörülüyor

Açıklamada, ekonomik alandaki ortaklığın geliştirilmesi için Atlantik Deklarasyonu üzerinde anlaşıldığı belirtilerek, Atlantik Deklarasyonu ve beraberindeki Eylem Planı'nın ekonomik, teknolojik ve ticari ilişkilerin tüm yelpazesinde yeni bir tür inovatif ortaklığın temelini oluşturduğu bildirildi.
Bunun yarı iletkenler, kuantum teknolojileri, yapay zeka, son teknoloji telekomünikasyon ve sentetik biyoloji gibi kritik ve gelişmekte olan teknolojiler üzerinde her zamankinden daha yakın bir işbirliğini kapsayan yeni bir ekonomik güvenlik çerçevesi oluşturacağı belirtilen açıklamada, bu ortaklığın ticaret ve yatırım ilişkilerinin derinleştirilmesine yardımcı olmasının yanı sıra savunma, bilim, sağlık güvenliği ve uzayda iki ülkenin ittifakını güçlendireceği ve karşılıklı ekonomik fayda için diğer alanlarda artan işbirliği fırsatlarının keşfedilmesine olanak tanıyacağı aktarıldı.
Açıklamada, yeni ortaklığın ilk adımları olarak kritik ve gelişmekte olan teknolojilerde ABD ve İngiltere'nin liderliğinin sağlanacağı, ekonomik güvenlik, teknoloji koruma araç setleri ve tedarik zincirleri konusunda her zamankinden daha yakın bir işbirliğinin izleneceği, kapsayıcı ve sorumlu bir dijital dönüşüm için ortaklık yapılacağı, geleceğin temiz enerji ekonomisinin inşa edileceği ve iki ülkenin ittifakının savunma, sağlık güvenliği ve uzay alanlarında daha da güçlendirileceği belirtildi.

Kritik mineraller anlaşması için müzakerelerin başlatılması planlanıyor

İki ülkenin Paris Anlaşması kapsamındaki hedeflerine ulaşma, temiz enerji ekonomisi inşa etme, dayanıklı tedarik zincirlerini güçlendirme ve sanayi üslerine yatırım yapma konusunda kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, bu kapsamda elektrikli araçlar için önemli olan kritik minerallere yönelik anlaşma için müzakerelerin başlatılacağı aktarıldı.
Açıklamada sivil nükleer ortaklığın da başlatılacağı kaydedildi.
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