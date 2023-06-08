53 yıllık saat tamircisi: Zamanı tamir edip geri alabilseydim 53 yıl geri gitmek isterdim
Türkiye’nin sayılı mekanik saat tamircilerinden biri olan ve 10 yaşında başladığı mesleği 53 yıldır sürdüren Diyarbakırlı Celal Yakışıklı, mesleğinin unutulmasından kaygılı. Celal usta “Zamanı tamir edip geri alabilseydim en az 53 yıl geri gitmek isterdim” diyor.
Gelişen teknoloji, birçok mesleği ya bitirdi yada bitirme noktasına getirdi. Teknoloji karşısında unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri de mekanik saat tamirciliği. Türkiye’de antika olan mekanik saatleri tamir edebilecek usta sayısının 80’in altına düştüğü belirtiliyor. Bunlardan biri Diyarbakır’da yaşayan ve 53 yıldır baba mesleğini sürdürmeye çalışan 63 yaşındaki Celal Yakışıklı.
Her ustanın kaygısı, mesleğinin unutulması
Diyarbakır’ın tarihi Sur İlçesi’nde bulunan 5 metrekarelik dükkanında saat tamirine ömrünü veren Celal usta, 10 yaşında babasından öğrendiği mesleği 53 yıldır sürdürüyor. Her ustanın yaşadığı kaygıyı yaşayan Yakışıklı, mesleğinin unutulmasından endişe ediyor.
© Sputnik / Sertaç KayarCelal usta, 53 yıllık serüveni ve kaygılarını Sputnik’e anlattı. Saat tamirciliğinin baba mesleği olduğunu ifade eden Celal usta “Babam sanatkar bir insandı. O zaman köyde yaşıyorduk ve köylülerin bütün tamir işlerini yapıyordu. Diyarbakır’a geldiğimizde de saat tamiri işine devam etti. 1970 yılında, 10 yaşındayken yanında başladım. Bana saat verip ‘yap’ diyordu. İlk zamanlar bozduğum da oldu ama öğrendim. Babam vefat ettikten sonra, ondan öğrendiğim bu mesleği 53 yıldır devam ediyorum” dedi.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Celal usta, 53 yıllık serüveni ve kaygılarını Sputnik’e anlattı. Saat tamirciliğinin baba mesleği olduğunu ifade eden Celal usta “Babam sanatkar bir insandı. O zaman köyde yaşıyorduk ve köylülerin bütün tamir işlerini yapıyordu. Diyarbakır’a geldiğimizde de saat tamiri işine devam etti. 1970 yılında, 10 yaşındayken yanında başladım. Bana saat verip ‘yap’ diyordu. İlk zamanlar bozduğum da oldu ama öğrendim. Babam vefat ettikten sonra, ondan öğrendiğim bu mesleği 53 yıldır devam ediyorum” dedi.
© Sputnik / Sertaç KayarMekanik saatlerin ilgi alanı olduğunu ifade eden Celal usta, “Eskiden mekanik saatler vardı. Elektronik saatler yoktu. Sonra elektronik saatler çıktı. Biz o zaman duvar saatlerini tamir ediyorduk. Kurmalı kol saati, otomatik kol saati, köstekli cep saatleri vardı. Onları tamir ediyorduk. Ben daha çok mekanik saatler üzerinde çalışıyordum. Çünkü ben onlarla başladım. Şuan mekanik saatlerin tamiri benim için daha kolay. Mekanik saatler sağlamdır, uzun ömürlüdür. Bazı saatlere baktığımda bile nasıl olacağını biliyorum” şeklinde konuştu.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Mekanik saatlerin ilgi alanı olduğunu ifade eden Celal usta, “Eskiden mekanik saatler vardı. Elektronik saatler yoktu. Sonra elektronik saatler çıktı. Biz o zaman duvar saatlerini tamir ediyorduk. Kurmalı kol saati, otomatik kol saati, köstekli cep saatleri vardı. Onları tamir ediyorduk. Ben daha çok mekanik saatler üzerinde çalışıyordum. Çünkü ben onlarla başladım. Şuan mekanik saatlerin tamiri benim için daha kolay. Mekanik saatler sağlamdır, uzun ömürlüdür. Bazı saatlere baktığımda bile nasıl olacağını biliyorum” şeklinde konuştu.
© Sputnik / Sertaç KayarGelişen teknoloji karşısında saatlere karşı insanların ilgilerinin düştüğünü kaydeden Celal usta, bununla beraber saat meraklılarının da olduğunu söylüyor ve şöyle söylüyor: “Saat meraklıları çoktur. Saatsiz durmayan insanlar var. Saat zamanı gösteriyor. Her şey saat olmuş, dakikalık olmuş saat kavramı insanlar için önemli. Saat olmazsa zaman da geçmez.”
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Gelişen teknoloji karşısında saatlere karşı insanların ilgilerinin düştüğünü kaydeden Celal usta, bununla beraber saat meraklılarının da olduğunu söylüyor ve şöyle söylüyor: “Saat meraklıları çoktur. Saatsiz durmayan insanlar var. Saat zamanı gösteriyor. Her şey saat olmuş, dakikalık olmuş saat kavramı insanlar için önemli. Saat olmazsa zaman da geçmez.”
© Sputnik / Sertaç Kayar“Saat tamir etmek zamanı tamir etmektir” diyen Celal usta, “Zamanı tamir edebilseydin ne zamana gitmek isterdin?” sorusunu şöyle yanıtlıyor: “Zamanı tamir edip geri alabilseydim en az 53 yıla kadar geri gitmek isterdim. İşe başladığım zamana gitmek isterdim. Çocuktuk o zaman. Hayat bize güzeldi, dünya umurumuzda değildi. Heyecanlıydık. Eskiden insanlık vardı, dostluk vardı, akrabalık vardı şuan hiçbir şey yok.”
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© Sputnik / Sertaç Kayar
“Saat tamir etmek zamanı tamir etmektir” diyen Celal usta, “Zamanı tamir edebilseydin ne zamana gitmek isterdin?” sorusunu şöyle yanıtlıyor: “Zamanı tamir edip geri alabilseydim en az 53 yıla kadar geri gitmek isterdim. İşe başladığım zamana gitmek isterdim. Çocuktuk o zaman. Hayat bize güzeldi, dünya umurumuzda değildi. Heyecanlıydık. Eskiden insanlık vardı, dostluk vardı, akrabalık vardı şuan hiçbir şey yok.”
© Sputnik / Sertaç KayarCelal usta, diğer saat tamircilerinden farkını şöyle anlatıyor: “Ben çekirdekten yetişmeyim, babamdan öğrendim. Ben şuan saatin ruhunu bile anlıyorum yani beynime yerleşmiş. Çünkü 53 yıldır bu işi yapıyorum. Mesela mekanik saat tamiri benim için çok kolaydır. Herkes tamir edemez. Tamir edemediğim saatler var ama yüzde 80 tamir edemiyoruz. Yedek parça sorunu var, yedek parça olursa her zaman yaparım ama bazılarının yedek parçası olmadığında yapamıyoruz. Parçalar bize İstanbul’dan geliyor.”
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Celal usta, diğer saat tamircilerinden farkını şöyle anlatıyor: “Ben çekirdekten yetişmeyim, babamdan öğrendim. Ben şuan saatin ruhunu bile anlıyorum yani beynime yerleşmiş. Çünkü 53 yıldır bu işi yapıyorum. Mesela mekanik saat tamiri benim için çok kolaydır. Herkes tamir edemez. Tamir edemediğim saatler var ama yüzde 80 tamir edemiyoruz. Yedek parça sorunu var, yedek parça olursa her zaman yaparım ama bazılarının yedek parçası olmadığında yapamıyoruz. Parçalar bize İstanbul’dan geliyor.”
© Sputnik / Sertaç KayarMesleğini oğluna öğretmek istediği ancak öğrenmediğini belirten Celal usta, imkan sunulursa bu mesleği öğretmek istediğini söylüyor. Halk Eğitim Merkezleri’nde birçok mesleki kursun olduğunu ancak mekanik saat tamirciliğinin olmadığını kaydeden Celal usta “Devlet bazı sanatlara imkan veriyor ama bazılarına vermiyor. Ölünceye kadar bu işi yapacağız. Bizim neslimiz biterse bu iş de biter.”
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Mesleğini oğluna öğretmek istediği ancak öğrenmediğini belirten Celal usta, imkan sunulursa bu mesleği öğretmek istediğini söylüyor. Halk Eğitim Merkezleri’nde birçok mesleki kursun olduğunu ancak mekanik saat tamirciliğinin olmadığını kaydeden Celal usta “Devlet bazı sanatlara imkan veriyor ama bazılarına vermiyor. Ölünceye kadar bu işi yapacağız. Bizim neslimiz biterse bu iş de biter.”