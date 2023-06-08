53 yıllık saat tamircisi: Zamanı tamir edip geri alabilseydim 53 yıl geri gitmek isterdim

© Sputnik / Sertaç Kayar Mekanik saatlerin ilgi alanı olduğunu ifade eden Celal usta, “Eskiden mekanik saatler vardı. Elektronik saatler yoktu. Sonra elektronik saatler çıktı. Biz o zaman duvar saatlerini tamir ediyorduk. Kurmalı kol saati, otomatik kol saati, köstekli cep saatleri vardı. Onları tamir ediyorduk. Ben daha çok mekanik saatler üzerinde çalışıyordum. Çünkü ben onlarla başladım. Şuan mekanik saatlerin tamiri benim için daha kolay. Mekanik saatler sağlamdır, uzun ömürlüdür. Bazı saatlere baktığımda bile nasıl olacağını biliyorum” şeklinde konuştu.