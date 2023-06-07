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Yahudi karşıtı belediye başkanının heykeline sıra dışı çözüm: 3.5 derece sağa yatırılacak
Yahudi karşıtı belediye başkanının heykeline sıra dışı çözüm: 3.5 derece sağa yatırılacak
Avusturya'nın başkenti Viyana'da tartışma yaratan Yahudi karşıtı eski belediye başkanı Karl Lueger'in heykeli 3.5 derece sağa yatırılacak. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T10:15+0300
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dünya
viyana
avusturya
antisemitizm
heykel
belediye başkanı
avrupa
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Viyana'nın merkezindeki Dr. Karl Lueger Meydanı'nda yer alan Karl Lueger heykeli, Avusturya başkentinde uzun süredir şiddetli tartışmalara konu oluyor.1897'de Avusturya başkentinin belediye başkanı seçilen ve 1910'da ölümüne kadar şehri yöneten Lueger'in, göreve gelirken Yahudi karşıtlığından faydalanarak Hıristiyan ve Cermen üstünlüğünü vurguladığı biliniyor.Öte yandan, Lueger'in Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e de ilham verdiği biliniyor. Öyle ki Hitler, 1925'te kaleme aldığı 'Kavgam' (Mein Kampf) kitabında Lueger'i övmüş, Avusturyalı politikacının 'karizmatik ve çekici' olduğunu belirtmişti.Son yıllarda ise Viyanalı yetkililer Lueger'in kentteki anıtlarıyla adeta mücadele veriyor. 2012 yılında, şehrin merkezi bulvarı olan ve 1934'ten beri Lueger'in adını taşıyan 'Ringstrasse'nin bir bölümünün adı 'Universitätsring' olarak değiştirildi.Uzun tartışmalardan sonra kent yönetimi, Lueger'in bronz heykelini küçük bir değişiklikle de olsa korumaya karar verdi. Karara göre anıt 3.5 derece sağa eğimli olacak şekilde kaydırılacak. Böylelikle grafitilerle boyanmış heykelin bir mesaj olarak 'batan bir gemiyi' andırması planlanıyor. Karar, 31 Mayıs'ta belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlarla da duyuruldu.Belediye meclisi sözcüsü ise CNN'e verdiği demeçte, "Anıtta değişikliğin ne zaman yapılacağı tam olarak bilinmese de 2024'te yapılması bekleniyor" dedi. Yahudi Cemaati'nden açıklamaViyana Yahudi Cemaati Başkanı Oskar Deutsch ise konuya ilişkin şunları söyledi: Viyana Yahudi Cemaati'nin eski başkanı Ariel Muzicant ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 1926 yılında dikilen heykelin geleceği konusundaki tartışmalar yıllardır sürüyor. Defalarca tahrif edilen heykel, 2020'de aktivistler tarafından 'utanç nöbeti' düzenlendi. Eylem, yetkililerin anıt üzerine çizilmiş grafitileri kaldırmasını önlemeyi hadefliyordu.
https://sputniknews.com.tr/20210224/ispanyada-diktator-franconun-son-heykeli-de-kaldirildi-1043887782.html
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viyana, avusturya, antisemitizm, heykel, belediye başkanı, avrupa
viyana, avusturya, antisemitizm, heykel, belediye başkanı, avrupa

Yahudi karşıtı belediye başkanının heykeline sıra dışı çözüm: 3.5 derece sağa yatırılacak

10:15 07.06.2023 (güncellendi: 10:37 07.06.2023)
© AFP 2023 / ALEX HALADAAvusturya'nın beşkenti Viyana'da tartışma yaratan Yahudi karşıtı eski belediye başkanı Karl Lueger'in heykeli 3.5 derece sağa yatırılacak.
Avusturya'nın beşkenti Viyana'da tartışma yaratan Yahudi karşıtı eski belediye başkanı Karl Lueger'in heykeli 3.5 derece sağa yatırılacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / ALEX HALADA
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da tartışma yaratan Yahudi karşıtı eski belediye başkanı Karl Lueger'in heykeli 3.5 derece sağa yatırılacak.
Viyana'nın merkezindeki Dr. Karl Lueger Meydanı'nda yer alan Karl Lueger heykeli, Avusturya başkentinde uzun süredir şiddetli tartışmalara konu oluyor.
1897'de Avusturya başkentinin belediye başkanı seçilen ve 1910'da ölümüne kadar şehri yöneten Lueger'in, göreve gelirken Yahudi karşıtlığından faydalanarak Hıristiyan ve Cermen üstünlüğünü vurguladığı biliniyor.
Öte yandan, Lueger'in Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e de ilham verdiği biliniyor. Öyle ki Hitler, 1925'te kaleme aldığı 'Kavgam' (Mein Kampf) kitabında Lueger'i övmüş, Avusturyalı politikacının 'karizmatik ve çekici' olduğunu belirtmişti.
Son yıllarda ise Viyanalı yetkililer Lueger'in kentteki anıtlarıyla adeta mücadele veriyor. 2012 yılında, şehrin merkezi bulvarı olan ve 1934'ten beri Lueger'in adını taşıyan 'Ringstrasse'nin bir bölümünün adı 'Universitätsring' olarak değiştirildi.
Uzun tartışmalardan sonra kent yönetimi, Lueger'in bronz heykelini küçük bir değişiklikle de olsa korumaya karar verdi. Karara göre anıt 3.5 derece sağa eğimli olacak şekilde kaydırılacak. Böylelikle grafitilerle boyanmış heykelin bir mesaj olarak 'batan bir gemiyi' andırması planlanıyor.
Karar, 31 Mayıs'ta belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlarla da duyuruldu.
Belediye meclisi sözcüsü ise CNN'e verdiği demeçte, "Anıtta değişikliğin ne zaman yapılacağı tam olarak bilinmese de 2024'te yapılması bekleniyor" dedi.

Yahudi Cemaati'nden açıklama

Viyana Yahudi Cemaati Başkanı Oskar Deutsch ise konuya ilişkin şunları söyledi:
“Mevcut yaklaşım doğru yöne atılmış bir adım olarak görüyoruz. Ancak unutmamak gerekir ki, bugüne kadar Avusturya'nın her yerinde meydanlar, sokaklar, köprüler ve diğer anıtlara antisemitiklerin adı verilmiştir.”
Viyana Yahudi Cemaati'nin eski başkanı Ariel Muzicant ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi antisemitizm Karl Lueger tarafından icat edildi. Lueger, Hitler'in öğretmenlerinden biriydi. Heykeli devirmek, sorunla başa çıkma noktasında gayretsiz ve gönülsüz bir yaklaşım. Yerel yönetim, bu meydanın ve Viyana'da Lueger'in adını taşıyan diğer birçok yerin adını değiştirmelidir."

1926 yılında dikilen heykelin geleceği konusundaki tartışmalar yıllardır sürüyor. Defalarca tahrif edilen heykel, 2020'de aktivistler tarafından 'utanç nöbeti' düzenlendi. Eylem, yetkililerin anıt üzerine çizilmiş grafitileri kaldırmasını önlemeyi hadefliyordu.
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