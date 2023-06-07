https://sputniknews.com.tr/20230607/yahudi-karsiti-belediye-baskaninin-heykeline-sira-disi-cozum-35-derece-saga-yatirilacak--1072119434.html

Yahudi karşıtı belediye başkanının heykeline sıra dışı çözüm: 3.5 derece sağa yatırılacak

Yahudi karşıtı belediye başkanının heykeline sıra dışı çözüm: 3.5 derece sağa yatırılacak

Avusturya'nın başkenti Viyana'da tartışma yaratan Yahudi karşıtı eski belediye başkanı Karl Lueger'in heykeli 3.5 derece sağa yatırılacak. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T10:15+0300

2023-06-07T10:15+0300

2023-06-07T10:37+0300

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avrupa

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Viyana'nın merkezindeki Dr. Karl Lueger Meydanı'nda yer alan Karl Lueger heykeli, Avusturya başkentinde uzun süredir şiddetli tartışmalara konu oluyor.1897'de Avusturya başkentinin belediye başkanı seçilen ve 1910'da ölümüne kadar şehri yöneten Lueger'in, göreve gelirken Yahudi karşıtlığından faydalanarak Hıristiyan ve Cermen üstünlüğünü vurguladığı biliniyor.Öte yandan, Lueger'in Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e de ilham verdiği biliniyor. Öyle ki Hitler, 1925'te kaleme aldığı 'Kavgam' (Mein Kampf) kitabında Lueger'i övmüş, Avusturyalı politikacının 'karizmatik ve çekici' olduğunu belirtmişti.Son yıllarda ise Viyanalı yetkililer Lueger'in kentteki anıtlarıyla adeta mücadele veriyor. 2012 yılında, şehrin merkezi bulvarı olan ve 1934'ten beri Lueger'in adını taşıyan 'Ringstrasse'nin bir bölümünün adı 'Universitätsring' olarak değiştirildi.Uzun tartışmalardan sonra kent yönetimi, Lueger'in bronz heykelini küçük bir değişiklikle de olsa korumaya karar verdi. Karara göre anıt 3.5 derece sağa eğimli olacak şekilde kaydırılacak. Böylelikle grafitilerle boyanmış heykelin bir mesaj olarak 'batan bir gemiyi' andırması planlanıyor. Karar, 31 Mayıs'ta belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlarla da duyuruldu.Belediye meclisi sözcüsü ise CNN'e verdiği demeçte, "Anıtta değişikliğin ne zaman yapılacağı tam olarak bilinmese de 2024'te yapılması bekleniyor" dedi. Yahudi Cemaati'nden açıklamaViyana Yahudi Cemaati Başkanı Oskar Deutsch ise konuya ilişkin şunları söyledi: Viyana Yahudi Cemaati'nin eski başkanı Ariel Muzicant ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 1926 yılında dikilen heykelin geleceği konusundaki tartışmalar yıllardır sürüyor. Defalarca tahrif edilen heykel, 2020'de aktivistler tarafından 'utanç nöbeti' düzenlendi. Eylem, yetkililerin anıt üzerine çizilmiş grafitileri kaldırmasını önlemeyi hadefliyordu.

https://sputniknews.com.tr/20210224/ispanyada-diktator-franconun-son-heykeli-de-kaldirildi-1043887782.html

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