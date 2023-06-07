https://sputniknews.com.tr/20230607/ukrayna-birlikleri-sivillerin-tahliyesi-sirasinda-novaya-kahovkayi-bombaladi-1072151761.html

Ukrayna birlikleri, sivillerin tahliyesi sırasında Novaya Kahovka'yı bombaladı

Ukrayna birlikleri, sivillerin tahliyesi sırasında Novaya Kahovka'yı bombaladı

Ukrayna birlikleri, sivillerin su baskını bölgesinden tahliyesi sırasında Novaya Kahovka'yı bombaladı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T21:59+0300

2023-06-07T21:59+0300

2023-06-07T21:59+0300

ukrayna krizi

novaya kahovka

kahovka hidroelektrik santrali

rusya

ukrayna

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Novaya Kahovka Belediye Başkanı Vladimir Leontyev, Ukrayna birliklerinin Kahovka Barajı’ndaki yıkım sonrasında su seviyesinin çok hızlı yükselmesi nedeniyle sivillerin tahliye edilmeye başlandığı Novaya Kahovka'ya insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini bildirdi.Rusya’da yayın yapan Pervi Kanal televizyonuna konuşan Leontiyev, sivillerin su baskını bölgesinden tahliyesi sırasında Ukrayna birliklerinin İHA’larla saldırı düzenlediğini belirterek bunun insanlık dışı, alçakça bir saldırı olduğunu söyledi.Leontiyev ayrıca, şu anda Novaya Kahovka'daki Korsun yazlıklarında mahsur kalan yaklaşık 100 kişinin daha tahliye edilmeyi beklediğini belirtti.Çarşamba sabahı Herson bölgesi yetkilileri, Kahovka hidroelektrik santralinin hasar almasının ardından su baskınları nedeniyle olağanüstü hal ilan etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230607/patrusev-kiev-su-taskininin-etkisini-artirmak-icin-baraji-vurmadan-dinyeper-hesteki-suyu-saldi-1072147894.html

novaya kahovka

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novaya kahovka , kahovka hidroelektrik santrali, rusya, ukrayna