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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230607/ukrayna-birlikleri-sivillerin-tahliyesi-sirasinda-novaya-kahovkayi-bombaladi-1072151761.html
Ukrayna birlikleri, sivillerin tahliyesi sırasında Novaya Kahovka'yı bombaladı
Ukrayna birlikleri, sivillerin tahliyesi sırasında Novaya Kahovka'yı bombaladı
Ukrayna birlikleri, sivillerin su baskını bölgesinden tahliyesi sırasında Novaya Kahovka'yı bombaladı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T21:59+0300
2023-06-07T21:59+0300
ukrayna krizi
novaya kahovka
kahovka hidroelektrik santrali
rusya
ukrayna
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Novaya Kahovka Belediye Başkanı Vladimir Leontyev, Ukrayna birliklerinin Kahovka Barajı’ndaki yıkım sonrasında su seviyesinin çok hızlı yükselmesi nedeniyle sivillerin tahliye edilmeye başlandığı Novaya Kahovka'ya insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini bildirdi.Rusya’da yayın yapan Pervi Kanal televizyonuna konuşan Leontiyev, sivillerin su baskını bölgesinden tahliyesi sırasında Ukrayna birliklerinin İHA’larla saldırı düzenlediğini belirterek bunun insanlık dışı, alçakça bir saldırı olduğunu söyledi.Leontiyev ayrıca, şu anda Novaya Kahovka'daki Korsun yazlıklarında mahsur kalan yaklaşık 100 kişinin daha tahliye edilmeyi beklediğini belirtti.Çarşamba sabahı Herson bölgesi yetkilileri, Kahovka hidroelektrik santralinin hasar almasının ardından su baskınları nedeniyle olağanüstü hal ilan etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230607/patrusev-kiev-su-taskininin-etkisini-artirmak-icin-baraji-vurmadan-dinyeper-hesteki-suyu-saldi-1072147894.html
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novaya kahovka , kahovka hidroelektrik santrali, rusya, ukrayna
novaya kahovka , kahovka hidroelektrik santrali, rusya, ukrayna

Ukrayna birlikleri, sivillerin tahliyesi sırasında Novaya Kahovka'yı bombaladı

21:59 07.06.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINISUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
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Ukrayna birlikleri, sivillerin su baskını bölgesinden tahliyesi sırasında Novaya Kahovka'yı bombaladı.
Novaya Kahovka Belediye Başkanı Vladimir Leontyev, Ukrayna birliklerinin Kahovka Barajı’ndaki yıkım sonrasında su seviyesinin çok hızlı yükselmesi nedeniyle sivillerin tahliye edilmeye başlandığı Novaya Kahovka'ya insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini bildirdi.
Rusya’da yayın yapan Pervi Kanal televizyonuna konuşan Leontiyev, sivillerin su baskını bölgesinden tahliyesi sırasında Ukrayna birliklerinin İHA’larla saldırı düzenlediğini belirterek bunun insanlık dışı, alçakça bir saldırı olduğunu söyledi.
Leontiyev ayrıca, şu anda Novaya Kahovka'daki Korsun yazlıklarında mahsur kalan yaklaşık 100 kişinin daha tahliye edilmeyi beklediğini belirtti.
Çarşamba sabahı Herson bölgesi yetkilileri, Kahovka hidroelektrik santralinin hasar almasının ardından su baskınları nedeniyle olağanüstü hal ilan etmişti.
Novokakhovsky Kültür Sarayı'ndaki heykeller. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 6 Haziran'daKahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) düzenlediği saldırı sonucunda vanalar parçalandı ve kontrolsüz bir su tahliyesi başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
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