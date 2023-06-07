https://sputniknews.com.tr/20230607/uefadan-sampiyonlar-ligi-finalinde-depremzedeler-icin-kampanya-1072142324.html

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, şubat ayında meydana gelen deprem... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T16:56+0300

2023-06-07T16:56+0300

2023-06-07T16:59+0300

uefa şampiyonlar ligi

istanbul

depremzede

kampanya

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

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UEFA, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 il ile Suriye'de yıkıcı etkilere neden olan depremlerden etkilenenler için UEFA Çocuklar Vakfı aracılığıyla bağış toplanacağını açıkladı.Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığıyla depremden etkilenenler için 200 bin euro bağışta bulunan UEFA, final müsabakası öncesinde de depremzedeler için yardımlarına devam edecek.Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Festivali ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki taraftar bölgelerinde bağış yapılabilmesi için QR kodlu cihazlar ayarlanacak.İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter'in karşı karşıya geleceği UEFAŞampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230607/istanbullulari-ilgilendiriyor-sampiyonlar-ligi-finali-icin-bazi-yollar-5-gun-kapatilacak-1072130163.html

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uefa şampiyonlar ligi, istanbul, depremzede, kampanya, türkiye futbol federasyonu (tff)