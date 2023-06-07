https://sputniknews.com.tr/20230607/uefadan-sampiyonlar-ligi-finalinde-depremzedeler-icin-kampanya-1072142324.html
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, şubat ayında meydana gelen deprem... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T16:56+0300
2023-06-07T16:56+0300
2023-06-07T16:59+0300
uefa şampiyonlar ligi
istanbul
depremzede
kampanya
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/07/1072142728_0:0:988:556_1920x0_80_0_0_f5a810abb73f94f3bbad7ab66907bdc2.jpg
UEFA, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 il ile Suriye'de yıkıcı etkilere neden olan depremlerden etkilenenler için UEFA Çocuklar Vakfı aracılığıyla bağış toplanacağını açıkladı.Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığıyla depremden etkilenenler için 200 bin euro bağışta bulunan UEFA, final müsabakası öncesinde de depremzedeler için yardımlarına devam edecek.Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Festivali ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki taraftar bölgelerinde bağış yapılabilmesi için QR kodlu cihazlar ayarlanacak.İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter'in karşı karşıya geleceği UEFAŞampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230607/istanbullulari-ilgilendiriyor-sampiyonlar-ligi-finali-icin-bazi-yollar-5-gun-kapatilacak-1072130163.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/07/1072142728_124:0:865:556_1920x0_80_0_0_7a7f69ee8bf985cb5b8ae9a0573638fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uefa şampiyonlar ligi, istanbul, depremzede, kampanya, türkiye futbol federasyonu (tff)
uefa şampiyonlar ligi, istanbul, depremzede, kampanya, türkiye futbol federasyonu (tff)
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya
16:56 07.06.2023 (güncellendi: 16:59 07.06.2023) Abone ol
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, şubat ayında meydana gelen deprem felaketlerinden etkilenenler için bağış toplanacağı açıklandı.
UEFA, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 il ile Suriye'de yıkıcı etkilere neden olan depremlerden etkilenenler için UEFA Çocuklar Vakfı aracılığıyla bağış toplanacağını açıkladı.
Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığıyla depremden etkilenenler için 200 bin euro bağışta bulunan UEFA, final müsabakası öncesinde de depremzedeler için yardımlarına devam edecek.
Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Festivali ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki taraftar bölgelerinde bağış yapılabilmesi için QR kodlu cihazlar ayarlanacak.
İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter'in karşı karşıya geleceği UEFAŞampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.