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https://sputniknews.com.tr/20230607/uefadan-sampiyonlar-ligi-finalinde-depremzedeler-icin-kampanya-1072142324.html
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, şubat ayında meydana gelen deprem... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T16:56+0300
2023-06-07T16:59+0300
uefa şampiyonlar ligi
istanbul
depremzede
kampanya
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
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UEFA, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 il ile Suriye'de yıkıcı etkilere neden olan depremlerden etkilenenler için UEFA Çocuklar Vakfı aracılığıyla bağış toplanacağını açıkladı.Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığıyla depremden etkilenenler için 200 bin euro bağışta bulunan UEFA, final müsabakası öncesinde de depremzedeler için yardımlarına devam edecek.Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Festivali ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki taraftar bölgelerinde bağış yapılabilmesi için QR kodlu cihazlar ayarlanacak.İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter'in karşı karşıya geleceği UEFAŞampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230607/istanbullulari-ilgilendiriyor-sampiyonlar-ligi-finali-icin-bazi-yollar-5-gun-kapatilacak-1072130163.html
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uefa şampiyonlar ligi, istanbul, depremzede, kampanya, türkiye futbol federasyonu (tff)
uefa şampiyonlar ligi, istanbul, depremzede, kampanya, türkiye futbol federasyonu (tff)

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya

16:56 07.06.2023 (güncellendi: 16:59 07.06.2023)
© İHAŞampiyonlar Ligi finali, kupa
Şampiyonlar Ligi finali, kupa - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© İHA
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İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, şubat ayında meydana gelen deprem felaketlerinden etkilenenler için bağış toplanacağı açıklandı.
UEFA, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 il ile Suriye'de yıkıcı etkilere neden olan depremlerden etkilenenler için UEFA Çocuklar Vakfı aracılığıyla bağış toplanacağını açıkladı.
Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığıyla depremden etkilenenler için 200 bin euro bağışta bulunan UEFA, final müsabakası öncesinde de depremzedeler için yardımlarına devam edecek.
Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Festivali ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki taraftar bölgelerinde bağış yapılabilmesi için QR kodlu cihazlar ayarlanacak.
İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter'in karşı karşıya geleceği UEFAŞampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
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