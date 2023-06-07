https://sputniknews.com.tr/20230607/toprak-kaydi-istanbulda-tedbir-amacli-6-katli-bina-bosaltildi-1072117075.html

Toprak kaydı: İstanbul'da tedbir amaçlı 6 katlı bina boşaltıldı

Toprak kaydı: İstanbul'da tedbir amaçlı 6 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Bağcılar'da bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bitişikteki bina tedbir amaçlı boşaltıldı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T07:21+0300

2023-06-07T07:21+0300

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türkiye

bina

inşaat

toprak kayması

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Bağcılar'daki Merkez Mahallesi 675 Sokak'ta inşaat alanında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak kaymasının yaşandığı inşaat alanında incelemelerde bulunurken, bitişikteki 6 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi. Bina sakinlerinin geceyi belediyenin tahsis ettiği misafirhanede geçireceği öğrenildi. Toprak kaymasının yaşandığı alanda gündüz saatlerinde detaylı inceleme yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230510/somada-maden-ocaginda-toprak-kaymasi-1-isci-hayatini-kaybetti-3-isci-yaralandi-1070873451.html

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bina, inşaat, toprak kayması