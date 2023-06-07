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https://sputniknews.com.tr/20230607/toprak-kaydi-istanbulda-tedbir-amacli-6-katli-bina-bosaltildi-1072117075.html
Toprak kaydı: İstanbul'da tedbir amaçlı 6 katlı bina boşaltıldı
Toprak kaydı: İstanbul'da tedbir amaçlı 6 katlı bina boşaltıldı
İstanbul Bağcılar'da bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bitişikteki bina tedbir amaçlı boşaltıldı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T07:21+0300
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türkiye
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inşaat
toprak kayması
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Bağcılar'daki Merkez Mahallesi 675 Sokak'ta inşaat alanında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak kaymasının yaşandığı inşaat alanında incelemelerde bulunurken, bitişikteki 6 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi. Bina sakinlerinin geceyi belediyenin tahsis ettiği misafirhanede geçireceği öğrenildi. Toprak kaymasının yaşandığı alanda gündüz saatlerinde detaylı inceleme yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230510/somada-maden-ocaginda-toprak-kaymasi-1-isci-hayatini-kaybetti-3-isci-yaralandi-1070873451.html
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bina, inşaat, toprak kayması
bina, inşaat, toprak kayması

Toprak kaydı: İstanbul'da tedbir amaçlı 6 katlı bina boşaltıldı

07:21 07.06.2023
© AAToprak kayması
Toprak kayması - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AA
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İstanbul Bağcılar'da bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bitişikteki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Bağcılar'daki Merkez Mahallesi 675 Sokak'ta inşaat alanında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak kaymasının yaşandığı inşaat alanında incelemelerde bulunurken, bitişikteki 6 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi.
Bina sakinlerinin geceyi belediyenin tahsis ettiği misafirhanede geçireceği öğrenildi.
Toprak kaymasının yaşandığı alanda gündüz saatlerinde detaylı inceleme yapılacak.
Manisa'nın Soma ilçesindeki bir yer üstü maden ocağında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
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Soma'da maden ocağında toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
10 Mayıs, 02:16
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