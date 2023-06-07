https://sputniknews.com.tr/20230607/tarafsiz-isvicreden-ukraynayi-ilgilendirecek-kadar-1072137744.html
'Tarafsız' İsviçre'den Ukrayna'yı ilgilendiren kadar
'Tarafsız' İsviçre'den Ukrayna'yı ilgilendiren kadar
Ukrayna operasyonunun ardından İsviçre yapımı silahların üçüncü ülkelere yeniden ihracatı gündeme geldi. Ancak baskılara bir süre direnen ülkede Federal... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T15:36+0300
2023-06-07T15:36+0300
2023-06-07T15:36+0300
ukrayna krizi
isviçre
silah
rusya
ukrayna
ihracat
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İsviçre Parlamentosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Eyaletler Konseyi'nde İsviçre yapımı silahların yeniden ihracatına izin veren karar, 17'ye karşı 22 oyla kabul edilirken, 4 üye çekimser kaldı.Açıklamada, "İsviçre'den savaş malzemesi satın alan ülkelerin, koşullara bağlı olarak, silahlı çatışmalara karışan ülkelere İsviçre yapımı silahların yeniden ihracına izin verilmelidir" ifadesi yer aldı.Yeni kararın geriye dönük olacağı ve yeniden ihracat için yalnızca 'insan haklarını ihlal etmeyen ve sivil nüfusa karşı silah kullanmayan hedef ülkelere' izin verileceği de kaydedildi.Açıklamada, gelecekte İsviçre Federal Meclisi'nin silah ihracatı için vaka bazlı karar almak zorunda kalmayacağı da belirtildi.İsviçre'de Temsilciler Meclisi geçen ay da İsviçre'nin Ukrayna'ya silah ihraç etme kurallarını gevşetmeyeceğine yönelik karar almıştı.Operasyonun başlamasından bu yana Bern hükümeti, Almanya, İspanya ve Danimarka'nın İsviçre'den satın alınan askeri teçhizatın Kiev'e yeniden ihraç edilmesine yönelik çeşitli taleplerini reddetti.Bu konu, ülkede tarafsızlık ve silah ihracatı kurallarının gevşetilmesi gerektiği tartışmalarına yol açtı.İsviçre, silahlarını satın alan ülkelerin bunları yeniden ihraç etmek için izin istemesini şart koşuyordu.
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isviçre, silah, rusya, ukrayna, ihracat
isviçre, silah, rusya, ukrayna, ihracat
'Tarafsız' İsviçre'den Ukrayna'yı ilgilendiren kadar
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Ukrayna operasyonunun ardından İsviçre yapımı silahların üçüncü ülkelere yeniden ihracatı gündeme geldi. Ancak baskılara bir süre direnen ülkede Federal Meclis'in üst kanadı Eyaletler Konseyi, İsviçre yapımı silahların yeniden ihracatına izin verilmesini kabul etti.
İsviçre Parlamentosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Eyaletler Konseyi'nde İsviçre yapımı silahların yeniden ihracatına izin veren karar, 17'ye karşı 22 oyla kabul edilirken, 4 üye çekimser kaldı.
Açıklamada, "İsviçre'den savaş malzemesi satın alan ülkelerin, koşullara bağlı olarak, silahlı çatışmalara karışan ülkelere İsviçre yapımı silahların yeniden ihracına izin verilmelidir" ifadesi yer aldı.
Yeni kararın geriye dönük olacağı ve yeniden ihracat için yalnızca 'insan haklarını ihlal etmeyen ve sivil nüfusa karşı silah kullanmayan hedef ülkelere' izin verileceği de kaydedildi.
Açıklamada, gelecekte İsviçre Federal Meclisi'nin silah ihracatı için vaka bazlı karar almak zorunda kalmayacağı da belirtildi.
İsviçre'de Temsilciler Meclisi geçen ay da İsviçre'nin Ukrayna'ya silah ihraç etme kurallarını gevşetmeyeceğine yönelik karar almıştı.
Operasyonun başlamasından bu yana Bern hükümeti, Almanya, İspanya ve Danimarka'nın İsviçre'den satın alınan askeri teçhizatın Kiev'e yeniden ihraç edilmesine yönelik çeşitli taleplerini reddetti.
Bu konu, ülkede tarafsızlık ve silah ihracatı kurallarının gevşetilmesi gerektiği tartışmalarına yol açtı.
İsviçre, silahlarını satın alan ülkelerin bunları yeniden ihraç etmek için izin istemesini şart koşuyordu.