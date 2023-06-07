https://sputniknews.com.tr/20230607/samsunda-3-ilcede-egitime-ara-verildi-1072112984.html
Samsun'da 3 ilçede eğitime ara verildi
Samsun'da 3 ilçede eğitime ara verildi
Samsun'da sağanak ve sel dolayısıyla 3 ilçede 7 Haziran Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T01:14+0300
2023-06-07T01:14+0300
2023-06-07T01:14+0300
türkiye
samsun
eğitim
sağanak
sağanak yağış
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Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Salıpazarı ve Ayvacık ilçeleri geneli, Terme ilçesinde ise Cumhuriyet İlk ve Cumhuriyet Ortaokulu'nda 07 Haziran Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildi.
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samsun, eğitim, sağanak, sağanak yağış
samsun, eğitim, sağanak, sağanak yağış
Samsun'da 3 ilçede eğitime ara verildi
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Samsun'da sağanak ve sel dolayısıyla 3 ilçede 7 Haziran Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Salıpazarı ve Ayvacık ilçeleri geneli, Terme ilçesinde ise Cumhuriyet İlk ve Cumhuriyet Ortaokulu'nda 07 Haziran Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildi.