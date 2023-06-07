https://sputniknews.com.tr/20230607/samsunda-3-ilcede-egitime-ara-verildi-1072112984.html

Samsun'da 3 ilçede eğitime ara verildi

Samsun'da 3 ilçede eğitime ara verildi

Samsun'da sağanak ve sel dolayısıyla 3 ilçede 7 Haziran Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T01:14+0300

2023-06-07T01:14+0300

2023-06-07T01:14+0300

türkiye

samsun

eğitim

sağanak

sağanak yağış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/07/1072112692_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_f025e30651897f1038b876beb87ff82e.jpg

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Salıpazarı ve Ayvacık ilçeleri geneli, Terme ilçesinde ise Cumhuriyet İlk ve Cumhuriyet Ortaokulu'nda 07 Haziran Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

türkiye

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

samsun, eğitim, sağanak, sağanak yağış