https://sputniknews.com.tr/20230607/rusya-ve-cinden-asya-pasifikte-ortak-hava-devriyesi-1072151288.html

Rusya ve Çin'den Asya Pasifik'te ortak hava devriyesi

Rusya ve Çin'den Asya Pasifik'te ortak hava devriyesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin'e ait stratejik uçakların Asya Pasifik'te ortak hava devriyesi gerçekleştirdiğini açıkladı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T21:49+0300

2023-06-07T21:49+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları ile Çin Hava Kuvvetleri'nin Hun-6K stratejik bombardıman uçakları, ortak hava devriyesini Japon Deniz ve Doğu Çin Denizi havzalarının semalarında, Pasifik Okyanusu'nun batısında icra etti.Ortak hava devriyesinin yaklaşık 8 saat sürdüğünü bildiren bakanlık, Rus Su-30SM, Su-35S uçakları ile Çin'in Jian-11B uçaklarının devriye güzergahı boyunca hava güvenliğini sağladığını kaydetti.Bakanlık, stratejik bombardıman uçaklarının devriye güzergahının bazı kesimlerinde yabancı ülkelerin avcı uçaklarına eşlik ettiğini aktardı.

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