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Rusya ve Çin'den Asya Pasifik'te ortak hava devriyesi
Rusya ve Çin'den Asya Pasifik'te ortak hava devriyesi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin'e ait stratejik uçakların Asya Pasifik'te ortak hava devriyesi gerçekleştirdiğini açıkladı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T21:49+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları ile Çin Hava Kuvvetleri'nin Hun-6K stratejik bombardıman uçakları, ortak hava devriyesini Japon Deniz ve Doğu Çin Denizi havzalarının semalarında, Pasifik Okyanusu'nun batısında icra etti.Ortak hava devriyesinin yaklaşık 8 saat sürdüğünü bildiren bakanlık, Rus Su-30SM, Su-35S uçakları ile Çin'in Jian-11B uçaklarının devriye güzergahı boyunca hava güvenliğini sağladığını kaydetti.Bakanlık, stratejik bombardıman uçaklarının devriye güzergahının bazı kesimlerinde yabancı ülkelerin avcı uçaklarına eşlik ettiğini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230606/ft-macron-cinle-gerilimi-tirmandiracagi-icin-natonun-japonyada-irtibat-burosu-acmasina-karsi-1072086028.html
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çin, rusya, devriye
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Rusya ve Çin'den Asya Pasifik'te ortak hava devriyesi

21:49 07.06.2023
© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Tu-95
Tu-95 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© Sputnik / Vladimir Fedorenko /
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin'e ait stratejik uçakların Asya Pasifik'te ortak hava devriyesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları ile Çin Hava Kuvvetleri'nin Hun-6K stratejik bombardıman uçakları, ortak hava devriyesini Japon Deniz ve Doğu Çin Denizi havzalarının semalarında, Pasifik Okyanusu'nun batısında icra etti.
Ortak hava devriyesinin yaklaşık 8 saat sürdüğünü bildiren bakanlık, Rus Su-30SM, Su-35S uçakları ile Çin'in Jian-11B uçaklarının devriye güzergahı boyunca hava güvenliğini sağladığını kaydetti.
Bakanlık, stratejik bombardıman uçaklarının devriye güzergahının bazı kesimlerinde yabancı ülkelerin avcı uçaklarına eşlik ettiğini aktardı.
Emmanuel Macron - Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
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