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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230607/rosatom-zaporojye-nukleer-santralinin-personeli-olasi-bir-sogutma-suyu-kaybi-senaryosuna-hazir-1072155397.html
Rosatom: Zaporojye nükleer santralinin personeli olası bir soğutma suyu kaybı senaryosuna hazır
Rosatom: Zaporojye nükleer santralinin personeli olası bir soğutma suyu kaybı senaryosuna hazır
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Lihaçev, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) personelinin Kahovka Hidroelektrik Santrali’nde meydana... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T23:54+0300
2023-06-07T23:54+0300
ukrayna krizi
zaporojye
rusya
ukrayna
rosatom
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Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Rus Pyatıy Kanal’a verdiği demeçte Zaporojye NGS personelinin Kahovka Hidroelektrik Santrali’nde meydana gelen tahribatın yol açabileceği olası bir soğutma suyu kaybı senaryosuna hazır olduğunu söyledi.Lihaçev, “Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin çalışmaya başladığı ilk günlerden itibaren, gerekli miktarda su kaybı riskini de içeren risk senaryosunu hesaplamıştık. Bu nedenle santralin personeli gerek organizasyon bakımından gerekse de teknolojik açıdan bu çözüme hazırdır” diye konuştu.‘Zaporojye NGS’de su temini için yedek seçenekler mevcut’Zaporojye NGS’de soğutma suyunun verilmesi ile ilgili yedek seçeneklerin bulunduğuna dikkat çeken Lihaçev, “Yeraltı kuyularından, küçük nehir yataklarından su temini için yedek seçenekler hazır. Bunun için gerekli ekipmanlar da mevcut” vurgusunu yaptı.Rosatom Başkanı, Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin Kiev rejimi tarafından tahrip edilmesine rağmen Zaporojye NGS’deki durumun birkaç ay değişmeyeceğini ifade etti.‘Santral personeli yetkin bir şekilde ve zamanında hareket ediyor’Mevcut durumda santral personelinin çalışmalarına değinen Lihaçev, “Tüm uzmanlarımızın durumu anladığını söylemek istiyorum. Santral personeli kesinlikle yetkin bir şekilde ve zamanında hareket ediyor. Belirli acil durumların sonuçlarının ortadan kaldırılması için bir dizi yedek seçenek var ve biz bunlara teknolojik olarak hazırız” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230607/rusya-ukraynanin-zaporojye-santraline-yonelik-her-turlu-saldirisina-sert-karsilik-verecegiz-1072151390.html
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zaporojye, rusya, ukrayna, rosatom, aleksey lihaçev

Rosatom: Zaporojye nükleer santralinin personeli olası bir soğutma suyu kaybı senaryosuna hazır

23:54 07.06.2023
© AFP 2023Zaporojye Nükleer Santrali
Zaporojye Nükleer Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Lihaçev, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) personelinin Kahovka Hidroelektrik Santrali’nde meydana gelen tahribatın yol açabileceği olası bir soğutma suyu kaybı senaryosuna hazır olduğunu belirtti.
Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Rus Pyatıy Kanal’a verdiği demeçte Zaporojye NGS personelinin Kahovka Hidroelektrik Santrali’nde meydana gelen tahribatın yol açabileceği olası bir soğutma suyu kaybı senaryosuna hazır olduğunu söyledi.
Lihaçev, “Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin çalışmaya başladığı ilk günlerden itibaren, gerekli miktarda su kaybı riskini de içeren risk senaryosunu hesaplamıştık. Bu nedenle santralin personeli gerek organizasyon bakımından gerekse de teknolojik açıdan bu çözüme hazırdır” diye konuştu.

‘Zaporojye NGS’de su temini için yedek seçenekler mevcut’

Zaporojye NGS’de soğutma suyunun verilmesi ile ilgili yedek seçeneklerin bulunduğuna dikkat çeken Lihaçev, “Yeraltı kuyularından, küçük nehir yataklarından su temini için yedek seçenekler hazır. Bunun için gerekli ekipmanlar da mevcut” vurgusunu yaptı.
Rosatom Başkanı, Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin Kiev rejimi tarafından tahrip edilmesine rağmen Zaporojye NGS’deki durumun birkaç ay değişmeyeceğini ifade etti.

‘Santral personeli yetkin bir şekilde ve zamanında hareket ediyor’

Mevcut durumda santral personelinin çalışmalarına değinen Lihaçev, “Tüm uzmanlarımızın durumu anladığını söylemek istiyorum. Santral personeli kesinlikle yetkin bir şekilde ve zamanında hareket ediyor. Belirli acil durumların sonuçlarının ortadan kaldırılması için bir dizi yedek seçenek var ve biz bunlara teknolojik olarak hazırız” dedi.
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
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