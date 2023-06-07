Paris'ten yola çıkan Orient Express treni Türkiye'de: Yolcular halk oyunuyla karşılandı

© AA Stern, hat boyunca tanıştığı insanların sıcak ve misafirperver olduğunu söyledi. Bryan Stern de kendilerini simgesel trenin yolcuları oldukları için şanslı hissettiklerini belirterek, "Zamanda yolculuk yapıyor gibiyiz. Yolculuktan çok hoşlandık, yolculuk sırasında doğayı seyretmek de güzeldi. Hamama, çarşılara, Sultanahmet Camisi'ne gideceğiz ve diğer geleneksel duraklara uğrayacağız. İstanbul'a ilk gelişimiz. Bu muhteşem şehrin tarihini görmek istedik" diye konuştu. Tren, pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından son durağı olan İstanbul'a hareket etti. Trenin öğleden sonra İstanbul'da olması planlanıyor.