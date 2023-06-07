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Oyuncu ve şarkıcı Yıldız Tezcan hayatını kaybetti
Oyuncu ve şarkıcı Yıldız Tezcan hayatını kaybetti
'Orda Bir Köy Var Uzakta' adlı çocuk şarkısını yorumlamasıyla bilinen usta sanatçı Yıldız Tezcan hayatını kaybetti. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T20:59+0300
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sanatçı
yaşam
yıldız tezcan
ölüm
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Şarkıcı ve oyuncu Yıldız Tezcan, çoklu organ yetmezliğinden 78 yaşındahayatını kaybettiFilm-San Vakfı tarafından ünlü sanatçının vefatına ilişkin yapılan paylaşımda, "Usta sanatçıyı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.Sanatçı bir süredir Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hayatını sürdürüyordu.Türkiye’nin ilk makyözlerinden Cemal Konca'nın kızı Yıldız Tezcan, 15 Mart 1945'te İstanbul’da doğdu.Henüz 9 yaşında müzik hayatına başlayan sanatçı, ortaokul ikinci sınıfta okuldan ayrıldı.Tezcan, çocukken okuduğu ilk plağına "Orda Bir Köy Var Uzakta" adlı çocuk şarkısını yorumladı, aynı dönem çocuk korosunda yer aldı.Grafson Plak şirketiyle 1963'te anlaşma imzalayarak 11 plağa imza atan sanatçı, ardından dönemin ünlü plak şirketi Odeon’la anlaşarak yaklaşık 100 adet 45’lik plak yaptı.Tezcan'ın "Esmerim", "Hele Dadaş", "Vur Sineme Öldür Beni", "Erzurum Dağları", "Aman Dünya Ne Dar İmiş", "Mühür Gözlüm" ve "Hastahane Önü İncir Ağacı" gibi eserleri seslendirdiği ilk plakları büyük ilgi gördü.Birçok plağında Arif Sağ ve Orhan Gencebay ile çalışan sanatçı, İstanbul ve Ankara Radyosu sınavlarını kazanarak yaklaşık 4 yıl radyoda çalıştı. Sanatçı, kariyeri boyunca Türkiye ve Almanya‘da 200'ün üzerinde plak yayınladı.Müzik hayatındaki yükselişi ile sinema yapımcılarının da dikkatini çeken sanatçı, 1960'lı yıllarda sinemaya adım attı.Yıldız Tezcan, 1965'te Ümit Utku‘nun çektiği ilk filmi "Gönül Kuşum"da başrolleri Yılmaz Güney ile paylaştı."Ezom-Bir Dost Bulamadım" adlı f1973 yapımı filmde de rol alan sanatçı, Aytaç Arman ve Yusuf Sezgin ile başrol oynadı."Aşkın Gözyaşları", "Berduş Yıldız", "Yayla Kartalı", "Kaldırım Meleği", "Kırık Saz", "Mühür Gözlüm" ve "Ezom" gibi büyük ilgi gören birçok filmde rol alan Tezcan, 1975'e kadar 45 filmde yer aldı.
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sanatçı, yıldız tezcan, ölüm
sanatçı, yıldız tezcan, ölüm

Oyuncu ve şarkıcı Yıldız Tezcan hayatını kaybetti

20:59 07.06.2023
© AAYıldız Tezcan
Yıldız Tezcan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AA
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'Orda Bir Köy Var Uzakta' adlı çocuk şarkısını yorumlamasıyla bilinen usta sanatçı Yıldız Tezcan hayatını kaybetti.
Şarkıcı ve oyuncu Yıldız Tezcan, çoklu organ yetmezliğinden 78 yaşındahayatını kaybetti
Film-San Vakfı tarafından ünlü sanatçının vefatına ilişkin yapılan paylaşımda, "Usta sanatçıyı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
Sanatçı bir süredir Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hayatını sürdürüyordu.
Türkiye’nin ilk makyözlerinden Cemal Konca'nın kızı Yıldız Tezcan, 15 Mart 1945'te İstanbul’da doğdu.
Henüz 9 yaşında müzik hayatına başlayan sanatçı, ortaokul ikinci sınıfta okuldan ayrıldı.
Tezcan, çocukken okuduğu ilk plağına "Orda Bir Köy Var Uzakta" adlı çocuk şarkısını yorumladı, aynı dönem çocuk korosunda yer aldı.
Grafson Plak şirketiyle 1963'te anlaşma imzalayarak 11 plağa imza atan sanatçı, ardından dönemin ünlü plak şirketi Odeon’la anlaşarak yaklaşık 100 adet 45’lik plak yaptı.
Tezcan'ın "Esmerim", "Hele Dadaş", "Vur Sineme Öldür Beni", "Erzurum Dağları", "Aman Dünya Ne Dar İmiş", "Mühür Gözlüm" ve "Hastahane Önü İncir Ağacı" gibi eserleri seslendirdiği ilk plakları büyük ilgi gördü.
Birçok plağında Arif Sağ ve Orhan Gencebay ile çalışan sanatçı, İstanbul ve Ankara Radyosu sınavlarını kazanarak yaklaşık 4 yıl radyoda çalıştı. Sanatçı, kariyeri boyunca Türkiye ve Almanya‘da 200'ün üzerinde plak yayınladı.
Müzik hayatındaki yükselişi ile sinema yapımcılarının da dikkatini çeken sanatçı, 1960'lı yıllarda sinemaya adım attı.
Yıldız Tezcan, 1965'te Ümit Utku‘nun çektiği ilk filmi "Gönül Kuşum"da başrolleri Yılmaz Güney ile paylaştı.
"Ezom-Bir Dost Bulamadım" adlı f1973 yapımı filmde de rol alan sanatçı, Aytaç Arman ve Yusuf Sezgin ile başrol oynadı.
"Aşkın Gözyaşları", "Berduş Yıldız", "Yayla Kartalı", "Kaldırım Meleği", "Kırık Saz", "Mühür Gözlüm" ve "Ezom" gibi büyük ilgi gören birçok filmde rol alan Tezcan, 1975'e kadar 45 filmde yer aldı.
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