https://sputniknews.com.tr/20230607/milli-savunma-bakani-guler-yunan-mevkidasiyla-gorustu-1072137884.html

Milli Savunma Bakanı Güler Yunan mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler Yunan mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunan mevkidaşı Stefanis ile telefonda görüştü. İki isim birbirini yeni görevleriyle nedeniyle tebrik etti 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T15:35+0300

2023-06-07T15:35+0300

2023-06-07T15:35+0300

politika

yaşar güler

milli savunma bakanlığı

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunan mevkidaşı Alkiviadis Stefanis ile telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Bakan Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis, yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek, başarı dileklerini sundu.

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yaşar güler, milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb)