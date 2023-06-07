https://sputniknews.com.tr/20230607/milli-savunma-bakani-guler-yunan-mevkidasiyla-gorustu-1072137884.html
Milli Savunma Bakanı Güler Yunan mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler Yunan mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunan mevkidaşı Stefanis ile telefonda görüştü. İki isim birbirini yeni görevleriyle nedeniyle tebrik etti 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T15:35+0300
2023-06-07T15:35+0300
2023-06-07T15:35+0300
politika
yaşar güler
milli savunma bakanlığı
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunan mevkidaşı Alkiviadis Stefanis ile telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Bakan Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis, yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek, başarı dileklerini sundu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
yaşar güler, milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb)
yaşar güler, milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb)
Milli Savunma Bakanı Güler Yunan mevkidaşıyla görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunan mevkidaşı Stefanis ile telefonda görüştü. İki isim birbirini yeni görevleriyle nedeniyle tebrik etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunan mevkidaşı Alkiviadis Stefanis ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Bakan Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis, yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek, başarı dileklerini sundu.