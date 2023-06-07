https://sputniknews.com.tr/20230607/milli-savunma-bakani-guler-yunan-mevkidasi-stefanis-ile-telefonda-gorustu-1072147404.html
Milli Savunma Bakanı Güler, Yunan mevkidaşı Stefanis ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Yunan mevkidaşı Stefanis ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile telefonda görüştü. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T19:29+0300
2023-06-07T19:29+0300
2023-06-07T19:29+0300
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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis, 7 Haziran 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek başarı dileklerini sundular.
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yaşar güler, orgeneral yaşar güler, yunan, yunanistan
Milli Savunma Bakanı Güler, Yunan mevkidaşı Stefanis ile telefonda görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile telefonda görüştü.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis, 7 Haziran 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek başarı dileklerini sundular.