https://sputniknews.com.tr/20230607/milli-savunma-bakani-guler-yunan-mevkidasi-stefanis-ile-telefonda-gorustu-1072147404.html

Milli Savunma Bakanı Güler, Yunan mevkidaşı Stefanis ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Yunan mevkidaşı Stefanis ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile telefonda görüştü. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T19:29+0300

2023-06-07T19:29+0300

2023-06-07T19:29+0300

türkiye

yaşar güler

orgeneral yaşar güler

yunan

yunanistan

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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis, 7 Haziran 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek başarı dileklerini sundular.

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yaşar güler, orgeneral yaşar güler, yunan, yunanistan